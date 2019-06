Jorge Rial criticó a Mirtha por pedir un aplauso para Los Nocheros

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2019 • 12:38

De regreso de su luna de miel con su flamante esposa, Romina Pereiro, Jorge Rial tuvo que hablar del tema de la semana. Si bien aclaró que se desconectó de las noticias durante sus vacaciones, hubo una cuestión que no pudo pasar por alto. El conductor de Intrusos apuntó contra Mirtha Legrand y la destrozó por apoyar a Los Nocheros, después de que se conociera el caso de abuso a una niña 10 años.

Jorge Rial criticó a Mirtha Legrand por pedir un aplauso para Los Nocheros - Fuente: América TV 03:43

Video

Es que en su regreso, la diva de los almuerzos pidió un "aplauso" para la familia de Mario Teruel, cuyo hijo, Lautaro, está detenido acusado de concretar mencionado abuso. El video se viralizó en las redes sociales y fue debatido por usuarios y medios por igual. Tanto que Mirtha tuvo que salir a pedir disculpas. "¿Vamos a pedirle que cambie a esta edad?", tiró al aire el conductor.

"Volvió con todo, pidió un aplauso para Los Nocheros, se solidarizó. Menos mal que José María Listorti tuvo la lucidez de decirle 'Perdón, ¿y la chica?'. Tenía 10 años. ¿Qué necesidad?", empezó el conductor, indignado.

"Me cansa que salgan todo el tiempo a interpretar a las grandes figuras de este país que se mandan cagadas. A Mirtha, Susana, Tinelli o quién sea. Sale una parva de alcahuetes. Mirtha dijo lo que siente, ella cree que Los Nocheros son víctimas y después, mucho después, que la chica también", disparó el conductor.

El polémico saludo de Mirtha Legrand para la familia Teruel - Fuente: eltrece 00:59

Video

Rial tuvo que aclarar que Mirtha es una persona informada y que además, sabía de la edad de la víctima. "Si Listorti no se lo decía, pasaba de largo. No son 'cosas que pasan', circunstancias o accidentes de la vida que no se pueden prever o evitar. Es un delito gravísimo".