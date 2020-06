Jorge Rial regresó a Intrusos: "Yo no me enojo con nadie; y si me peleo, lo hago con gente de más arriba"

"'¡Qué quilombo armamos! ¡Cuántas cosas genera Intrusos ! Déjenme decirles que fue un chiste el que hicimos cuando dijimos que el 'Bailando por un sueño' podía hacerse en la provincia de San Luis". Con esas palabras Jorge Rial arrancó su programa este miércoles, tras el "faltazo" que protagonizó en la emisión del martes .

Al conductor se lo notó molesto luego de que ayer se ausentara y Adrián Pallares tuviera que hacerse cargo del envío, y los rumores empezaran a correr como reguero de pólvora. Según pudo saber LA NACION , Rial mantuvo una fuerte discusión con su producción y, enojado, se fue del canal minutos antes de salir al aire.

"Yo no me peleo ni con mi producción ni con mis compañeros", aclaró el chimentero, sin disimular que sigue disgustado. "El que quiera decir algo, que venga y ponga el culo acá, que en el medio de la pandemia venimos todos a trabajar. Yo no me peleo con nadie. Al contrario, les agradezco que vengan todos los días. En todo caso, si me peleo, lo hago con gente de más arriba. Quería decir eso nada más", siguió.

Y luego insistió: "¡Pero qué quilombo armamos con el programa de Marcelo Tinelli! Fue un chiste que hicimos y lo tomaron literal, algunos medios lo subieron como información y decían que ya estaba cerrado el hotel y hasta que estaban viajando".

El pasado lunes, en el medio del programa, Rial propuso hacer una ficticia reunión de producción del 'Bailando por un sueño' y le pidió a sus panelistas que hicieran de productores de LaFlia. Ahí lanzaron la idea de grabar el reality en la provincia de San Luis, que tiene la cuarentena más flexibilizada porque hay muy pocos casos de Covid-19. "Fue una joda nuestra, que con los chicos jugamos a hacer una reunión de producción de ShowMatch y tiramos que se podía graban el ' Bailando' en San Luis, donde hay un polo audiovisual, tienen estudios y todo lo necesario", siguió Rial. "Pero es algo que nació en Intrusos . Me dijeron que explotaron los teléfonos del Chato Prada, de Federico Hoppe y del mismo Marcelo Tinelli. Pero fue un chiste. Después, si lo toman es otra cosa. Esto es lo que provoca Intrusos . No hay nada real", asumió para luego dar por terminado el tema.