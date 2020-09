Jorge Rial reveló el motivo por el que no estuvo al martes al frente de Intrusos Crédito: Captura de pantalla

"Ayer 'me hice la rata' y no vine al programa. Pegué el faltazo porque laburé de abuelo todo el día con mi nieto, Francisco. Lo cuidé porque mi hija Morena su está mudando. No se enojen, pero entre mi nieto y ustedes, no es difícil", dijo Jorge Rial con humor, en el inicio de Intrusos, este miércoles. "Ustedes lo hicieron muy bien, igual", destacó después, mirando a sus panelistas.

El martes sorprendió no ver a Rial al frente del ciclo de chimentos de América TV, pero ni Adrián Pallares ni ninguno de los panelistas se refirió a su ausencia, alimentando aún más las suspicacias en las redes. Sin embargo, horas después el conductor posteó un video y un mensaje en su cuenta de Instagram, y despejó todas las dudas.

"Uno, por lo general, pone foto de sus hijos de su época de bebé o el día que empezó el jardín. Yo de Emma no tengo porque no estuve ahí. Pero la conocí con tres años y se metió de lleno en mi vida. Un pequeño huracán de amor que arrasa con todo. Por eso preferí subir este video que grabó con mi teléfono, así, sin pedir permiso. Porque es Emma. Muchas veces el corazón es más fuerte que la sangre. Este es el caso. Feliz cumple, Emma, gracias por dejarme entrar en tu vida", escribió Rial en sus redes sociales para desearle a la hija de su mujer, Romina Pereiro, un feliz cumpleaños.

Así, el martes fue para Jorge un día muy familiar, entre el cumpleaños de Emma y el cuidado y los mimos para Francisco. Según les dijo a sus compañeros de Intrusos, volvió "renovado". Tanto, que este miércoles fue a trabajar en bicicleta y la dejó estacionada en la puerta del canal. "Siempre me gustó andar en bicicleta, ¿me van a tratar de elitista por eso?", cuestionó luego con humor.