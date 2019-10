Jorge Rial comenzó su programa con un fuerte discurso sobre las elecciones - Gentileza: América TV 07:16

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2019 • 15:08

Este mediodía, Jorge Rial comenzó su programa con un fuerte discurso político y confesó estar feliz por la elección de Alberto Fernández como próximo presidente de los argentinos.

Luego de reivindicar una vez más la importancia de vivir en democracia, el conductor de Intrusos expresó: "Fue una votación hermosa. Muchos estamos felices porque vuelve el peronismo porque es algo que te atraviesa y es cultural, histórico, político, social. Uno sueña con venir a compensar todo lo oscuro de estos cuatro años. Se hicieron mal las cosas y hay que venir a recomponerlo", opinó, aunque reconoció que fue una elección muy medida, donde la gente mantuvo un voto equilibrado. "Tal vez nos estén dando una muy buena señal, sobre todo a nosotros los periodistas, sobre esa grieta que inventamos".

Intentando dar un mensaje pacificador para terminar con la división en la sociedad, advirtió: "Creo que ayer la gente demostró que nadie tiene el voto comprado, demostró que hay que hacer las cosas bien, demostró que no se puede mentir descaradamente, demostró que se escucha y se cree en las propuestas de los políticos. La gente cree en ustedes hasta que deja de creer, como le paso a Mauricio Macri", reflexionó, al tiempo que compartió un dato histórico: "Es el primer presidente que no logra su reelección. Es un dato fuerte, un llamado de atención".

En cuanto a los que auguraban un "lunes negro" para hoy, reflexionó: "Hoy fue el día más normal desde las PASO hasta acá. Abrieron los negocios, los colectivos funcionaron, la gente fue a laburar temprano, se juntó el presidente electo con el saliente, no pasó nada. Esta cosa que los periodistas agitaban como el fantasma del lunes, que íbamos a ser Chile, Venezuela... Somos Argentina, muchachos. Votamos, cada uno al que quiso y salimos a laburar, esto es un país normal".

Más allá de su alegría por los resultados, aseguró que se vienen tiempos difíciles y le dio un mensaje a toda la sociedad: "No se crean que este señor, Alberto Fernández, va a arreglar todo de un día para el otro. Va a ser muy difícil, va a haber que remarla más todavía, pero no como nos pedían. No se les puede pedir a los que menos tienen que sigan dando, a esa gente hay que pedirle disculpas, cuidarlos, protegerlos y sacarlos de la miseria, más allá de cualquier ideología", indicó.

Por último, llamó a cerrar la grieta de una vez por todas. "No hay que buscar venganza, no hay que pasar factura, hay que cerrar la grieta de una vez", concluyó mientras se solidarizó con todos los colegas que se quedaron sin trabajo en estos años.