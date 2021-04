José María Listorti cuestionó a Pampita por la realización de su baby shower y la modelo salió a responderle: “No me importa lo que digan los demás”

Apenas el presidente Alberto Fernández anunció la nueva batería de medidas tendientes a frenar el avance de la segunda ola de contagios de Covid-19, muchos famosos se volcaron a las redes para dar su opinión. Uno de los ítems más cuestionados fue la decisión de volver a las clases virtuales en AMBA por 15 días. Y, específicamente, esa fue la razón por la que Pampita Ardohain no pudo evitar mostrar su indignación.

En su cuenta de Twitter, la conductora de Pampita Online expresó: “¡La educación es un tema crítico en una emergencia! Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social”. Luego, cuestionó: “¡Al menos 450 mil vacunas fueron destinadas para los docentes! ¿Y suspenden las clases presenciales?”. En un tercer mensaje, reforzó su opinión con una fuerte aseveración: “¡Alumnos de primaria podrían perder hasta el 70 por ciento del aprendizaje! ¡Las clases virtuales producen un deterioro en la salud física y emocional de los estudiantes!”.

Sus palabras despertaron una catarata de respuestas, tanto en las redes sociales como en los medios. En muchos de los casos, se le cuestionó haber viajado a México en plena pandemia -desde allí anunció en un vivo de Instagram su embarazo- y el haber adelantado el baby shower ante la latente proximidad de un nuevo anuncio de medidas. Una de las personalidades que decidió responderle fue José María Listorti.

Desde Hay que ver, el programa que conduce junto a Denise Dumas en la pantalla de ElNueve, Listorti expresó: “Yo la quiero un montón a Pampita, la admiro y entiendo que esté en contra, pero venís de hacer un baby shower con 40 personas. Tené un poquito de criterio en la vida, seamos un poco más responsables”.

Y, ahondando en el tema, reflexionó: “El baby shower puede esperar, no es fundamental, no es esencial y también es un foco de contagio”. Dumas, entonces, tomó la palabra, expresando el peso que tienen las reuniones sociales en esta nueva ola de contagios: “Es lo que contribuye a que el Presidente tenga que decir ‘cortemos por algún lado’”.

“Nuestra gran responsabilidad es esa. Hace un poco se casó uno de los chicos de producción y yo le dije: ‘Te quiero mucho, casate, pero no voy’”, reveló, entonces, el conductor.

Sus palabras llegaron a oídos de la modelo. Y, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de responderle. No lo hizo en su propio programa, sino en Los ángeles de la mañana, el ciclo a cargo de su compañero de ShowMatch, Ángel De Brito. Allí, indicó: “Yo no estaba hablando de mi situación y la de mis hijos, estaba hablando de la Argentina que quiero que les quede a mis hijos. Una Argentina donde la gente esté educada, donde tengan trabajo, cierta formación; esa es la Argentina que sueño para mis hijos”. Y agregó: “Mis hijos tienen dispositivos móviles, internet, un plato de comida. No es la realidad del 60 por ciento de los argentinos”.

En relación al festejo que realizó con sus amigas, la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña aseguró: “No importa lo que digan los demás. La verdad es que los baby shower estaban permitidos como todos saben. No le quiero dar entidad a esos comentarios. Como dije en su momento, hablé desde del lugar de ciudadana, desde la esperanza que tengo para este país. No estoy en contra de este gobierno, ni del anterior, no me interesa la política en lo más mínimo”.

En rigor, Pampita anunció en su programa que había decidido adelantar el baby shower, ante el miedo de que en poco tiempo se tomaran medidas restrictivas que le impidieran juntarse con sus amigas para compartir con ellas este buen momento que atraviesa.

LA NACION