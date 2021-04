Juana Viale: “Es raro que Carla Vizzotti no supiera del vacunatorio VIP”

A raíz de algunas críticas que recibió su hermano, Ignacio Viale, por su viaje a Miami para inocularse contra el coronavirus, se generó un debate alusivo en Almorzando con Mirtha Legrand, el ciclo de la diva que conduce por una segunda temporada su nieta, Juana Viale.

Una de las invitadas al programa de Eltrece, Yanina Latorre, reveló que en breve realizará un viaje al exterior -también a Miami- y que si tenía la oportunidad iba a vacunarse allí, aunque expresó que le gustaría que eso suceda en la Argentina. Luego de compartir con el resto de los comensales su noticia, la panelista de Los ángeles de la mañana recordó cómo fue atacada tanto ella como su madre Dora, quien efectivamente se vacunó fuera del país en enero.

“En este país tuvimos un vacunatorio VIP y a mí y a tu hermano [por Nacho] nos matan por lo que hicimos, esas cosas me ponen loca porque yo no le robé nada a nadie, y tu hermano tampoco, no hay que señalar a nadie”, dijo Latorre. Viale recogió el guante y expresó que “esas críticas hablan más de las personas que las hacen” y que aprendió a no ser “tan reaccionaria” cuando escucha determinados comentarios. “Es gastar mucha energía en una persona a la que no conozco, no miro a los ojos y no me interesa lo que piensa”, agregó Juana, pero se reservó el nombre de la persona que opinó sobre la vacunación de su hermano. “Es todo una cuestión política”, remarcó.

A comienzos de abril, vía Twitter, Jorge Rial había hecho una distinción entre Mirtha Legrand y su nieto, mensaje al que hizo referencia Latorre en la mesa. “Privilegio de casta. Si (su) abuela esperó como cualquier mortal. Por eso Mirtha Legrand creó un imperio trabajando y se la admira”, había tuiteado el conductor de TV Nostra. Si bien la panelista lo nombró, Viale prefirió no hacerlo.

Cuando el debate parecía haber concluido, la actriz tomó la palabra para dar su opinión sobre el Vacunatorio VIP: “En cuanto a eso... es raro que la ministra de Salud [de la Nación] Carla Vizzotti no lo supiera”, expresó Viale al respecto, abriendo una nueva charla entre sus invitados.

El descargo de Viale sobre la vacunación de su hermano

Juana Viale habló sobre la vacunación de su hermano en Estados Unidos

En La noche de Mirtha, el sábado, la actriz ya había hecho mención a las críticas que recibió su hermano. “Está hasta mal visto que, por ejemplo, mi hermano se haya ido a vacunar a Estados Unidos. Mal que mal, se pagó su pasaje y se puso la vacuna que le hubiese tocado a él en un par de meses”, contó Viale.

LA NACION