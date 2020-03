Julián Weich habló de la televisión actual y explicó por qué un programa como Sorpresa y media sería inviable en los tiempos que corren Crédito: Instagram

13 de marzo de 2020 • 13:49

A horas de comenzar un nuevo proyecto televisivo en Los Ángeles , Julián Weich pasó por el living de Informados de todo y confirmó que desde la producción del programa le cancelaron el viaje programado para el próximo domingo. Con un panorama laboral incierto, el conductor habló sobre el coronavirus, cómo se lleva con la fama en tiempos de tanta exposición y su experiencia hippie en Córdoba, donde vivió durante cuatro días sin baño ni electricidad.

"Yo estaba por viajar el domingo para trabajar en el programa de Dante Gebel, un ciclo de sorpresas y sueños que se estaba por empezar a grabar. Pero recién me llamaron y me dijeron que no vaya. Desde enero que veníamos con los preparativos (.) Ahora ni sé cuando voy a poder viajar", expresó Weich con gran desconcierto.

En cuanto al pánico que está generando el avance del coronavirus a nivel mundial, el actor de Clave de Sol opinó: "Me parece fundamental informar, pero no hace falta asustar a la gente. Hay que buscar un término medio, un equilibrio entre informar sin asustar".

"¿El conductor le ganó al actor?", preguntó Guillermo Andino cambiando el rumbo de la conversación. "Lo que le ganó a todo es el ser humano. Dependo de mí, de lo que quiero transmitir y tenga un sentido. Hace un tiempo acuñé una frase que dice: 'Tratar de ser cada día más útil y menos importante'. Lo de importante es para bien propio y al ser útil estás haciendo un bien a una institución o a otra persona. El ego es muy dañino, te hace mal a vos y a otra persona", respondió la cara visible de Unicef en Argentina.

Tras asegurar que hace mucho que no pelea ni discute en las redes, el conductor advirtió que, hoy en día, no se siente una persona famosa. "No me siento agredido en las redes. Yo parto de la base de que no soy conocido. A veces cuando voy a comprar algo y pago con débito me piden perdón cuando me piden documento. Yo hago como que no saben quién soy, si después alguien me saluda por supuesto que respondo. Igual hoy en día hay generaciones que no tienen ni idea quien soy", indicó en referencia a los más jóvenes.

"Extraño la tele que se hacía antes. Antes estaba la tele, la radio y los medios gráficos. Hoy hay una variabilidad de formas de comunicar inimaginables. Siento que ya no podría hacer los programas que hacía como Sorpresa y media . Es muy difícil hoy mantener un secreto como antes que no había celulares ni redes sociales", reflexionó con cierta nostalgia.

Por último, el conductor del reality Fort Boyard hizo referencia a la experiencia que vivió junto a uno de sus hijos en Córdoba. "Estuve viviendo con mi hijo hippie sin electricidad, sin baños y con la misma remera durante cuatro días. Ahí no hay ego. Las decisiones se toman en grupo, no hay verticalidad. Todo se arregla en un círculo de palabra. Compartís con personas de todas partes del mundo y, a pesar de no compartir el idioma, te entendés igual porque te vinculás desde el amor. Ahí te das cuenta que vivimos con un exceso de cosas, que se puede vivir feliz con mucho menos", reflexionó.