Karina Jelinek: del "Cantando" al polémico guardaespaldas que la acompaña

Karina Jelinek se prepara para dejar su sello en Cantando por un sueño 2020 Crédito: Gentileza Telefe

"No le tengo miedo a los jurados de Cantando pero sí respeto y va a ser recíproco. Me gusta reírme con todos y que nos riamos juntos, así que estoy preparando las previas. Ya saben que me mando 'jelinekeadas' y no tengo filtro". En Los ángeles de la mañana, el ciclo que conduce por eltrece Ángel de Brito, Karina Jelinek empezó a palpitar el inicio de "Cantando por un sueño 2020", que también tendrá De Brito en la conducción.

Karina es una de las convocadas al reality que, posiblemente, debute el lunes 27 de julio, por eltrece. Ya había participado cinco veces en "Bailando por un sueño" y una en "Cantando..." "Canto mejor que antes... No, no es cierto, canto mal pero le pongo onda. La única vez que canté casi llegué a finalista. Voy a probar de vuelta, me divierte. La idea es llevar alegría y frescura, ya saben que no quiero cantar en el Colón ni en un estudio. Importa llevarle una sonrisa a la gente. Me divertiría cantar en inglés porque hablo 'so so'. No puse condiciones. Estoy súper bien, emocionada y transitando esta nueva etapa, a pesar de la cuarentena".

Karina Jelinek también habló de su presente sentimental. Contó que está soltera desde hace varios meses. "Me chapo a mi perro todos los días. El amor ya llegará en el momento indicado", soltó. Luego, De Brito contó que durante las fotos para el programa, Karina estuvo todo el tiempo acompañada por un guardaespaldas: Dani La Muerte. "Quizá la esté pasando mal para estar con un guardaespaldas tan controvertido y que tuvo tantos problemas con la justicia", especularon en Los ángeles de la mañana.