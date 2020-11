Karina La Princesita se incorpora al panel de Los ángeles de la mañana

6 de noviembre de 2020 • 14:09

Este viernes, Ángel de Brito comenzó su programa con un enigmático. Esta vez, la información encubierta no tuvo que ver con el mundo de la farándula sino con su propio ciclo, Los ángeles de la mañana, que a partir del lunes tendrá que competir de lleno con la nueva apuesta de Telefe: Flor de equipo.

"A partir del lunes, una nueva 'angelita' se incorpora al panel de LAM. Nunca estuvo como panelista, va a tener su silla y va a estar acá sentada con nosotros", comenzó el conductor generando expectativa en sus compañeras y en la audiencia.

Tras las insistentes preguntas de las panelistas por saber de quién se trataba, el periodista lanzó algunas más pistas: "Es figura. Cuando se lo propuse me dijo que sí de una. Pensé que la iba a tener que convencer un poco pero no". No conformes con la nueva data, y preocupadas por quién estará compartiendo sus mañanas, las "angelitas" preguntaron cómo se levan con ella. "Creo que la van a pasar mal ustedes. Es un personaje impredecible que va a dar mucho de que hablar. Se tienen que preocupar y ocupar", disparó De Brito, generando más intriga.

Luego de que cada una haga sus apuestas (donde sonaron nombres como Gladys La Bomba Tucumana, Esmeralda Mitre y Leticia Brédice, el periodista finalmente develo el misterio: "El lunes se incorpora a LAM, sentada acá como panelista, Karina La Princesita", concluyó mientras el resto del equipo celebraba la incorporación de "la jurado revelación" de Cantando 2020.