La 1-5/18: Lorenzo cada vez puede disimular menos su interés por Lola

Rita (Lali Fernández) no sabe cómo permanecer cerca de su hijo, Matías (Balthazar Murillo). Luego de terminar su trabajo en la casa de Sebastián (Luciano Cáceres), la mujer debe volver al barrio y pasar más tiempo allí, pero la tristeza la embarga. Distraída, comete errores en su trabajo en el bar, y no puede evitar discutir con Lautaro (Nico García), quien siente celos porque su mujer extrañe la casa de esos “chetos”, como suele decirles.

Con la intención de descubrir en qué anda Matías, Rita comienza a navegar en redes buscando alguna foto, y hasta le pregunta a Malena (Ornella D´Elía) si sabe algo del joven. Pero esa situación no le gusta a su madre Vivi (Leticia Brédice), que no ve con buenos ojos que entre los chicos pueda surgir algún tipo de romance. Por su parte, Sebastián llama a Rita y le dice que no debe aceptar un trabajo que le están por ofrecer en la casa de una familia, ya que se trata de gente muy complicada. Intrigada, la mujer le pregunta por qué se preocupa tanto por ella, y él responde: “No sé por qué lo hago, pero necesito saber que estás bien, y no puedo evitarlo”.

Por otra parte, Lorenzo (Esteban Lamothe) sigue firme en su búsqueda por confirmar si en el barrio alguien está distribuyendo algún nuevo tipo de droga. Sumergido en esa tarea, no duda en investigar para descubrir quién puede estar detrás de ese plan. Primero se reúne con Rogelio (Yayo Guridi), y luego le comparte a Bruno (Gonzalo Heredia) sus inquietudes. En ese momento, el cura le confiesa: “Al jefe de esto, nunca le ves la cara, siempre hay alguien arriba, tengo mis sospechas pero no quiero decir nada”. Ante la insistencia de Bruno, Lorenzo finalmente confiesa: “Até un par de cabos, y todo me lleva a Lautaro, el negocio de flete es perfecto para una pantalla”.

Claro que su trabajo no distrae a Lorenzo de otro problema que lo tiene muy angustiado, y que tiene que ver con lo que siente por Lola. El cura intenta por todos los medios mantener un diálogo con la mujer, pero no logra recuperar la confianza que tenían en un principio. Y cuando tiene la posibilidad de hablar con ella unos instantes, la aparición de Miranda (Romina Gaetani) interrumpe ese momento. La antigua pareja del Padre decide increparlo, y sin demasiadas vueltas le pregunta si siente algo por Lola, y aunque él lo niega rotundamente, Miranda no le cree y termina por dejarlo en evidencia.