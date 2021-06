La Academia: a puro salto, Viviana Saccone volvió a sorprender al jurado

Este jueves, Viviana Saccone y Tito Díaz volvieron a la pista de ShowMatch para mostrar su destreza en el shuffle, el tercer ritmo de “La Academia” que se reveló como el más complicado para los participantes. “Hace una semana que no puedo dormir pensando en el shuffle, pero por suerte él la tiene clara en todo”, se atajó la actriz en la previa con Marcelo Tinelli.

Luego, sí, presentaron su coreografía en la que contaron, como el resto de los participantes, con la colaboración de cuatro bailarines.

Tras ver la propuesta, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (4). “¿Viviana, estudiaste danza? ¿No? Tenés facilidad y además muchos años de tele que te ayudan a pararte donde te tenés que parar, mirar a la cámara en el momento justo... Me gustó el trabajo. Sé que fue muy difícil seguir el ritmo de tus compañeros, pero a veces ellos iban a 240 y vos a 120. En algunos momentos quedaste deslucida al lado del resto, pero me sorprendió tu trabajo”.

Lejos de enojarse con el comentario del conductor de Los ángeles de la mañana, Saccone estuvo de acuerdo: “Para mí es divino. Es un desafío hermoso. Y eso que dijo Ángel, es cierto: me costaba un huevo estar a la altura de los chicos, que no llegan a los 30 años y yo casi los duplico. Pero me encanta que nuestra coach le pone garra y me trata como si yo fuese bailarina y me exige cada vez más. Eso me encanta”.

“Me encanta ver a Viviana en la pista. Me parece que está haciendo un trabajo interno muy lindo, transitar todo esto y aprender cosas nuevas. Se va superando gala a gala. Hubo un pequeño error al final, pero la veo bailando feliz y eso es más importante”, coincidió Pampita Ardohain (6).

La dueña del voto secreto durante esta ronda, Jimena Barón, agregó: “Viviana, siempre estoy esperando verte y siempre me sorprendés. Estuviste a la altura y eso que la coreografía fue muy difícil. Eso lo valoro un montón. Me gustó mucho todo y Tito estaba encendido, era una llamarada. Me encanta verlos, es un placer y se nota el compromiso”.

“Me encantó la coreo. Viviana tiene un don: el de comunicar. Entra alegre, se lo toma con responsabilidad y eso es muy bueno para nosotros a la hora de disfrutar del show que brindan. Ella estuvo a la altura de los chicos en una coreografía en la que no hubo casi respiro. Muchas gracias por estar acá, Viviana”, cerró Hernán Piquín (5).

De esta manera, con 15 puntos, la actriz se aseguró su paso a la siguiente ronda de música disco.

LA NACION