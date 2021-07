La Academia: Cachete Sierra y su pareja de baile desmienten un romance

El encargado de abrir la pista de La Academia durante el lunes, fue Agustín “Cachete” Sierra. El actor, campeón del Cantando 2020 y una de las revelaciones de este certamen, llegó al piso de baile junto a su compañera, Fiorella Giménez, y entre risas ambos desmintieron un vínculo amoroso.

Al momento de recibirlos, Marcelo Tinelli le preguntó si había mirado el partido con Fiorella, pero él lo negó. Mucho más director, Ángel de Brito consultó si ya estaban saliendo, pero ambos también aseguraron que no, y Cachete solo respondió: “Estamos bailando muy bien”.

Finalmente se entregaron al ritmo ballroom, y en la devolución Ángel los elogió a ellos, a su coach Mati Napp, y detalló: “Fiorella vos sos una bomba. Agustín es la revelación de este año. Él no es bailarín, y la viene rompiendo en todos los ritmos. A mí cuando hay show, cuando es estético, y cuando hay fuego, me encanta” (voto secreto). En su turno, Carolina “Pampita” Ardohain se sumó a las felicitaciones y destacó: “Mati saca lo mejor de cada participante que está en sus manos. Lo que estamos viendo con Cachete es algo que nunca imaginamos, y sorprende ritmo a ritmo. Ensaya mucho, viene muy seguro, tiene química con la pareja. Faltó un poquito de ballroom, pero lo vi tan metido en personaje, que no me importa” (9).

Con algo de dificultad para hablar (estaba disfónica por gritar el gol de la selección argentina), Jimena Barón consideró también que “faltó un poquito de ballroom”, pero subrayó el trabajo de ambos y que “los trucos fueron impecables” (7). Por último, Hernán Piquín observó algunas desprolijidades técnicas, como la posición de los brazos, pero resaltó que la propuesta le gustó (6).

