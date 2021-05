La Academia: Cande Ruggeri cerró la primera ronda y se “amigó” con Cachete Sierra

La encargada de cerrar la primera ronda de “La Academia” fue Cande Ruggeri. Antes de bailar, una vez más, la hija de Oscar Ruggeri se refirió a su antigua y frustrada relación con Agustín “Cachete” Sierra, actual compañero de programa. “Él abrió (el certamen) y yo cierro”, ironizó, pícara. “Me rompió el corazón, pero fue hace 5 años. ¿A vos no te rompieron el corazón?”, le preguntó a Marcelo Tinelli, ante la atenta mirada de su mujer, Guillermina Valdes.

Para cerrar con el tema, del que se viene hablando desde el momento en el que ambos fueron convocados al certamen, Ruggeri contó que se acababa de cruzar con Sierra. “Recién me saludó. Ahora estoy de novia, rebién. Moria Casán una vez me dijo que no entran dos camarines en una casa, y tenía razón. Es empresario”, contó.

Luego, la modelo presentó junto a su compañero, Nicolás Fleitas, su propuesta para el primer ritmo, el cubo al cuadrado, y recibió la devolución del jurado. “¡Ahora sí se puede lucir Cande, porque antes con su papá no podía! Me encantó el comienzo, porque usaron los cubos de manera distinta. Parecía un videoclip. Tienen mucha energía y no pararon nunca. Ella está hecha una bomba. Me encantó todo, un buen broche de oro“, expresó Pampita Ardohain (10).

Jimena Barón (8) sumó: “Me encanta esta pareja. Está pasando algo con las parejas agradecidas de estar acá: tienen un brillo distinto. Él nunca estuvo y hay una voracidad que se ve. La energía estuvo excelente, tuvieron conexión. Hay que ver la punta de los pies en los trucos y no perder la mirada. Me encantó”.

A su vez, Guillermina Valdes (10) indicó: “Me gustó un montón. Cande tiene una alegría y una gratitud a flor de piel que acá se vio. Se nota que son buenos compañero. Estuvieron muy bien los trucos y las dominadas, algo que a las mujeres nos suele costar más. Muy bien. También me gustó cómo Cande marcó las líneas”.

El dueño del voto secreto, Hernán Piquín, en tanto, cerró: “Me pasó lo mismo: los vi muy profesionales y disfrutando. Me encantó. Cuidado con los pies”. La pareja, así, logró uno de los puntajes más altos de la ronda y pasó al segundo ritmo.

