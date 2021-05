La Academia: caracterizado como Andrés Calamaro, Agustín “Cachete” Sierra abrió el desafío de imitaciones

El desafío de imitaciones llegó a la pista de ShowMatch. La segunda disciplina de “La Academia”, el nuevo concurso de famosos del programa, comenzó con Agustín “Cachete” Sierra personificando a Andrés Calamaro cantando “La parte de adelante” mientras su compañera, Fiorella Giménez, y otra bailarina lo acompañaron interpretando una coreografía.

“Querido Guido, es un placer estar acá. Saludo a toda la raza latinoamericana que mira este gran show”, expresó el actor, con el tono castizo característico del cantante argentino.

Tras verlos, se generó un tenso ida y vuelta entre los miembros del jurado, que expresaron su descontento con la puesta y marcaron la falta de show, y las jefas de coaches, que explicaron que Calamaro no suele tener grandes puestas en sus recitales.

“¡Qué ronda difícil va a ser esta! Este Calamaro me resulta extraño. Se nota que está estudiado, pero me dio bizarro. Y eso es malo”, expresó Ángel De Brito (4).

“Qué loco, esto de que empiezan y terminan en personaje. Veremos si les suma o no, porque es difícil la imitación. Buen trabajo en un montón de cosas: la caracterización, los gestos, todo lo físico. Me quedé con gusto a poco en cuanto al show. Valoro el trabajo de Cachete, pero esta pista merece mucho más”, indicó Pampita Ardohain, dueña de voto secreto.

“Acá Agus utilizó mucho la actuación. Por momentos estaba Andrés presente. A mí que estén las chicas de guarnición mucho no me encanta. Estaban acompañándolo y me hubiera gustado que tuvieran un momentito para lucirse. Agus, me gustó mucho lo que hiciste. Cantaste muy bien, la voz estuvo bárbara y la interpretación también”, sumó Jimena Barón (7). La jefa de coaches, Lolo Rossi, explicó entonces que en esta ronda las bailarinas no son protagonistas y que otras imitaciones que lo ameritan, tienen una puesta más compleja.

Aquella explicación no conformó a Hernán Piquín (6), quien opinó: “La puesta me gustó y la propuesta también, pero falta show”.

