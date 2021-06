La Academia: con su imitación de Isabel Pantoja, Karina “la Princesita” hizo llorar a su mamá

Karina “La Princesita” volvió a la pista de “La Academia” tras su auspicioso debut y decidió, en esta ronda de imitaciones, interpretar el rol de Isabel Pantoja. “Me crié escuchándola porque le gustaba mucho a mi mamá”, explicó. Su madre Mónica Cuello, presente en el estudio asintió y contó que está contenta con Nicolás Furman, el novio de su hija. “Mientras ella esté feliz”, expresó, pero su respuesta pareció no convencer al conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli.

Luego, la cantante brindó su versión de “Marinero de luces”, el gran éxito de su colega sevillana. La acompañó bailando su compañero, Rafael Muñiz, y al verlos, Cuello rompió en llanto, emocionando también a su hija.

El primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (10). “Me encanta ver a Karina acá. En el ‘Bailando’ anterior nos odiábamos, porque no le gustaban mis puntajes, pero en Cantando 2020 nos amigamos. Es una gran compañera. Su mamá es increíble, también. Y Karina es una artista del carajo, va creciendo año a año, se va perfeccionando. No tiene techo. Me gustó mucho, porque fue emotivo y distinto. Y hasta acá, es la única participante que logró la imitación perfecta”, opinó.

“A mí me pudo la emoción; fue una ola que me tomó por completo. El arte es para eso. Me encantó la interpretación”, sumó la dueña del voto secreto durante esta ronda, Pampita Ardohain, y le pidió a la cantante que repitiera una estrofa a capela. “Me emocioné. Una de las noches en las que Karina más brilló en esta pista”, cerró.

Jimena Barón (9), a su vez, indicó: “La quiero a Karina y la admiro mucho. Tiene una luz especial y una gran humildad, algo que no es corriente en este medio. Además, a todo le pone mucha garra. Cuando parece que vimos todo, viene con más. Esto fue hermoso. Valoro el desafío de no hacer algo que le resultara cómodo. Tenerla acá es hermoso. La adoro”.

“¡Qué personaje elegiste! Esta canción ella la cantó luego de dos años de luto, cuando su marido, el torero Paquirri murió de una cornada de toro. Por eso tiene esta emotividad. Todos nos emocionamos. Fue hermoso ver a Karina, realmente interpretó a la Pantoja. Sí debo decir que a mí me hubiese gustado verla bajar con una bata de cola, pero me encantó la sensibilidad con la que la cantó y la coreografía. Muy lindo. Gracias por traer arte”, cerró Hernán Piquín (8). Con 27 puntos, la cantante se quedó con la calificación más alta de la ronda.

LA NACION