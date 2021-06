La Academia: Débora Plager mostró energía, pero no convenció al jurado

El shuffle se presenta como uno de los géneros más difíciles para los participantes menos experimentados, y Débora Plager, a pesar de su entusiasmo y compromiso, no pudo entregar una coreo que convenciera a los especialistas. Por ese motivo y entre risas, la periodista le aseguró a Marcelo Tinelli que ella estaba “apelando a la diversidad de estilos”.

Luego del baile, Ángel de Brito destacó sobre la coreo: “No se vio tan lindo. En un momento te vi perdida, ¿qué decirte?” (3). Luego Carolina “Pampita” Ardohain consideró que vio muchos momentos “de libre albedrío, pero que tampoco estaba el paso bien definido”, y agregó que faltó fuerza “en las terminaciones” (5).

En su turno, J imena Barón fue lapidaria y aseguró que todo parecía “una publicad de laxante”, y detalló: “Tenés que salir de vos y sumergirte en tu estilo. No me pareció moderna la propuesta, estabas con una vibra liviana” (voto secreto). Y en el cierre, Hernán Piquín fue breve pero algo más benevolente: “Me gustó. Me gustaron los bailarines, eso te salva un poco la nota que voy a poner” (3).

LA NACION