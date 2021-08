La Academia: en medio de la polémica por los reemplazos, Rocío Marengo probó suerte en el caño caracterizada como Uma Thurman en Kill Bill

Históricamente, el baile del caño es uno de los momentos más polémicos del “Bailando por un sueño”, debido a las osadas propuestas que presentan las parejas. Este año, en “La Academia”, esa polémica cobró aún más fuerza, pero no por los vestuarios despojados y el erotismo de las coreografías, sino por la cantidad de concursantes que pidieron ser reemplazados en esta instancia.

La voz cantante de los que señalan que es injusto que justamente en esta disciplina, que implica un mayor esfuerzo físico y más ensayo, baile un suplente en lugar del titular, es Rocío Marengo. Este jueves, llegó el momento de que la modelo y su compañero, Nacho Pérez Cortés, mostraran su propuesta en la pista de ShowMatch. Y así, caracterizada como el personaje de Uma Thurman en Kill Bill, la mediática lució como toda una vengadora.

Tras verlos, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (9). “Titular y campeona de las vivas Marengo, porque organizó bien toda esta polémica. Maneja muy bien el reality. Más allá de eso, este equipo siempre me gusta mucho. Él es un gran bailarín y ella creció mucho. No esperaba tanto de ella acá, a pesar de que hubo varias desprolijidades y el final quedó feo. A mí me gustó”.

Pampita Ardohain (4), que el miércoles halagó a la reemplazante de Débora Plager, Noelia Marzol, pero terminó poniéndole un 0 por ser suplente, en este caso expresó: “Me gustó la coreo y que Rocío estuviera mucho en el caño e hiciera muchas figuras, pero hay que trabajar en la actuación. Estoy poniendo puntajes bajitos, entre 5 y 0. Espero que no llegue ningún titular a la sentencia”.

“Me gustó muchísimo. La concentración, la templanza... Vi algo diferente en Rocío. Nacho suma siempre. Coincido con mi compañero Ángel”, sumó Guillermina Valdes (9).

La dueña del voto secreto, Jimena Barón también estuvo de acuerdo con sus compañeros: “Rocío, sos la que no caretea, que dice que quiere llegar a la final, la única que da la cara en el chat [de participantes, donde hubo mucha polémica por el tema de los reemplazos]y en el estudio. Me gustó mucho la música. Me sorprendió mucho rocío en el caño y coincido que en la parte en la que tenías que actuar se te vio más timidona”.

“Rocío trepó un montón el caño e hizo muchas figuras. Es verdad que la actuación no fue lo mejor, pero a mí me sorprendió y me gustó mucho”, cerró Hernán Piquín (6). Con 28 puntos, Marengo y Pérez Cortés se garantizaron su pasaje al siguiente ritmo.

