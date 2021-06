La Academia: Flor Vigna negó romance con el Pocho Lavezzi, y no reveló quién le gusta

Comienza una nueva semana en La Academia, y Flor Vigna fue la encargada de abrir una noche en la que el ritmo shuffle fue la gran estrella. Junto a Facu Mazzei, la pareja brindó una espectacular coreografía, pero que presentó un detalle que jugó en contra, y que el jurado no pasó por alto.

En la previa al baile, Marcelo Tinelli le preguntó a Vigna sobre su presente amoroso, y ella respondió: “En realidad no estoy saliendo con nadie. Me gusta alguien, pero me lo guardo para mí” . Carolina “Pampita” Ardohain rápidamente comentó: “El Pocho Lavezzi te pone muchos likes”, y entre risas Flor retrucó: “Estás más afilada que Ángel. En realidad el que tiene muchos pretendientes es Facu Mazzei”. Y aunque Tinelli quiso insistirle para que ella revelara quién le gustaba, Vigna no quiso decir nada: “Es cábala, sino se me cae. Estamos a dos ensayos todos los días, no hay espacios para los pibes”.

En la devolución, Ángel de Brito aseguró que esa pareja era “muy efectiva”, pero destacó: “Hubo algunas cosas que no me gustaron, siento que el vestuario no los ayudó. Son tan lindos los dos, ¿para qué se afean? El calzado negro, en un ritmo donde se tiene que lucir el movimiento de pies, se pierde. Igualmente me encantó, son un equipo de lujo, vayan por el tricampeonato” (6).

En su turno, Pampita expresó que le gustaron “un montón de cosas” y detalló: “Fueron a ritmo, no esperaba meno de un equipo tan talentoso, pero hubo cosas que me quedé con ganas, Flor pasaba mimetizada con el equipo, le hubiera dado unos toquecitos para que tenga más protagonismo” (9). Por su parte, Jimena Barón coincidió en lo referido al vestuario como un punto en contra, y agregó: “Mitad de la coreo en adelante, se me pinchó. Pensé que iba a explotar mucho más, pero se puso un poco neutro” (voto secreto).

En último lugar, Hernán Piquín notó que “estuvo desprolijo en la parte de los pies. Coreográficamente me gustó, pero no lo vi limpio. No me gustaron las zapatillas porque se perdían mucho con la oscuridad. No lo vi prolijo, esperaba más” (4).

