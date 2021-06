La Academia: Julieta Nair Calvo defendió a Charlotte Caniggia, pero le recomendó que ensaye más

Tras la fallida presentación de Charlotte Caniggia llegó a la pista de ShowMatch, llegó el momento de una de las grandes promesas del certamen, Julieta Nair Calvo. “Ella le mete ganas. Antes de salir me dijo que estaba nerviosa. Se la tiene que creer más, porque puede. Atrás de escena, es muy graciosa”, defendió la actriz a su competidora. Y recomendó: “Ensayar más hace que tarde o temprano te caiga una data”.

Luego, junto a Gonzalo Gerber y otros cuarto bailarines, la protagonista de Separadas presentó su propuesta para al ritmo de “Pump up the jam”, de Technotronic.

Previamente, Sergio (Roberto Peña) y Malena (Anita Martínez) irrumpieron en el estudio para hacer unos pasos de shuffle, el tercer ritmo de “La Academia”. Además, Gonzalo retó a una batalla de baile a Jonathan Lazarte, el favorito de Marcelo Tinelli.

A la hora de los puntajes, Ángel De Brito (6) aprobó la propuesta: “Me gustó mucho la coreografía y estuvo muy bien hecha. Creo que es la noche más relajada de Julieta. Fue un muy buen trabajo”.

A su vez, Pampita Ardohain (7) señaló: “Siempre están a la altura de las circunstancias. Me hubiera gustado alguna cosita de impacto, pero de todas maneras estuvo bien”.

“Son una gran pareja, muy virtuosa. Técnicamente estuvo bastante bien. No me mató, me pareció una coreo un poco chata”, señaló la dueña del voto secreto, Jimena Barón.

El encargado de cerrar la ronda de devoluciones, Hernán Piquín (6) destacó: “Me gustó que hicieron todo el tiempo shuffle. Esperaba un poco más de trucos, pero estuvieron muy bien”. Con un total de 19 puntos, la actriz y el bailarín ya se aseguraron su pase a la siguiente ronda de música disco.

LA NACION