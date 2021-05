La Academia: Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber se llevaron todos los elogios en el cubo al cuadrado

Luego del auspicioso debut de Agustín “Cachete” Sierra abriendo el primer ritmo, cubo al cuadrado, de “La Academia”, llegó el turno de la segunda famosa de la noche, Julieta Nair Calvo. Acompañada por el bailarín Gonzalo Gerber y su coach Hernán Alegre, la actriz le contó al conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli que estaba descompuesta por los nervios.

“Estoy más feliz que nerviosa. Es un placer estar acá y trabajar con Hernán y con Gonzalo, que es mi amigo y con quien ya trabajamos en Aladín”, explicó la protagonista de Separadas. “Me dijeron que siempre tengo que saludar al jurado. A Hernán Piquín lo conocí en maquillaje y me dijo que me iba a regalar un GPS porque en una nota yo dije que él me desconcertaba un poco. Con Jimena Barón trabajamos juntas en Casi Ángeles...”, continuó, y fue interrumpida por Barón. “¡No me acordaba! Ahora somos amigas y nunca me dijiste nada”, dijo la flamante jurado, algo desconcertada. Luego sí, Julieta y Gonzalo dieron a conocer su performance.

“Me encantó lo que hicieron, me sorprendieron gratamente. Superó las expectativas, hicieron una coreo muy completa. A Julieta la vi muy tranquila, hasta hacía caras. Me gustó mucho la expresión facial, verla sonreír, dejándose llevar por la música. Les auguro lo mejor”, expresó Pampita Ardohain, y los calificó con un 10.

Barón, a su vez, indicó: “Yo pensé que no nos conocíamos, y ahora me doy cuenta que sí. Sos completa, cantás, bailás, actuás. Quería verte acá. Me encantó, hicieron mucha sincro, hubo una pequeña pifiada, y en un momento en que comenzó a parecer un embole, pelaron el cuerpo. Falta un poco de pisada, pero me encantó”.

“Fue acertada la elección de la música. Lo que pasó después de la sincro fue muy sorprendente y también esa cosa medio hindú... ¿Vos sos sagitario, no?”, desconcertó con su pregunta Guillermina Valdes (10), la reemplazante durante este primer ritmo de Ángel De Brito. “Es un placer verlos, Julieta tiene una gran formación y él es un gran compañero”, agregó.

“Felicitaciones, fue todo muy lindo. Hoy son todos 10 y yo voy a ser el malo de la película”, adelantó Piquín. “Es una pareja muy atractiva para la vista y se mueven muy bien. Yo sí hubiese hecho más trucos juntos y hubiese recorrido más la pista”, cerró el bailarín. En total, la pareja consiguió 29 puntos y se aseguró el pasaje a la siguiente ronda.

LA NACION