La Academia: Kuki Jazz, la talentosa nena de 9 años que hizo llorar a Pampita Ardohain

Este jueves, tras el duelo que dejó fuera de concurso a Ariel Puchetta, Marcelo Tinelli dio por comenzada una de las rondas más esperadas de “La Academia”, la salsa de a tres. Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez fueron los encargados de abrir la pista, y lo hicieron con una invitada muy especial: Maitena “Kuky Jazz”, una niña de nueve años que empezó a bailar cuando tenía tres y fue descubierta por Mati Napp, el coach de la pareja.

Junto a ella, que cuenta con 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram, bailaron al ritmo de una versión salsera del tema “Despacito”, de Luis Fonsi, que maravilló al jurado y emocionó a Pampita Ardoahin hasta las lágrimas. “Los felicito por la idea. Los chicos bailan excepcional, pero Kuky bajó de un plato volador. Tiene talento y gracia. Es la primera vez que ellos dos desaparecieron. No pudimos sacarle los ojos de encima. Es uno de los momentos mágicos del certamen”, abrió la ronda de devoluciones Ángel De Brito (10).

“En la mitad de la coreografía, ya me quebré, me largué a llorar y no me alcanzaban los pañuelitos. Me encanta que ya tenga definido tan claro su sueño y que su familia la acompañe para que pueda concretarlo. En unos años me va a encantar verla y decir ‘¡Yo la conozco! ‘La vi una vez en ShowMatch! Como una tía... Me encantó cómo brilló, cómo recorrió la pista, su actitud, su energía, su gracia... ¡Y el acting! Cuando bailó acá para el jurado se nos puso la piel de gallina a todos. Ojalá muchos se contagien de su energía. Eso es bailar; algo que salea de adentro, que se explaya y que atreviese al otro. A mí me atravesó un montón. Fue una noche mágica para mí”, sostuvo Carolina “Pampita” Ardohain (10).

“Gracias, Mati, por traerla. Kuki dio cátedra, nos enseñó a perder miedo y a poner pasión en lo que uno hace, disciplina...”, dijo emocionada Guillermina Valdés, dueña durante esta ronda del voto secreto. “Coincido con mis compañeros. A los nueve años yo empecé a trabajar en una película que se llama El faro. Y vos venís con eso que dijo Guille, que es no tener miedo. Y me acordé, porque ya hace 25 ños que trabajo, de lo difícil que es conservar eso. Uno se va poniendo grande y esta carrera trae muchas complicaciones, y la exposición, y la fama y la gente que opina... La veía a Kuky ahí bailando y me acordé de mí, muy chiquita, trabajando, sin saber todavía todo lo que iba a venir. Verla así, chiquita, queriendo mostrar lo que hace me interpela, me pasa por el medio del cuerpo y emociona profundamente. Tenés un talento enorme, y espero que conserves esa falta de miedo, que no te tumbe lo que piensa el resto. Sé quien vos quieras ser, Kuky, porque sos espectacular”, le aconsejó Jimena Barón (10).

Mientras el mismo Tinelli lloraba, Hernán Piquín (10) cerró: “Es muy hermoso lo que hiciste, Kuky. Emocionaste a todos. Ojalá muchos que te están viendo y sientan que quieren bailar te tomen de ejemplo, porque sos un ejemplo a seguir, Sos muy chiquita y tenés el profesionalismo de un adulto. Nunca dejes de hacer lo que amás hacer”, la felicitó por último Hernán Piquín. A pedido de Guillermina, “Kuky” también hizo una demostración de danza urbana, su estilo preferido de baile.

Luego, llegó el turno de la segunda pareja, la conformada por Rodrigo Tapari y Sol Beatriz, que para la ocasión sumaron a Tyago Griffo. Juntos, bailaron al ritmo de “I love salsa”, de N’Klabe.

A la hora de los puntajes, De Brito (7) destacó: “Me encanta Gladys y me encanta Tyago, que aprendió a bailar acá y mejoró un montón. Pero hoy es noche de chicas: Sol la rompió, estuvo impresionante”. Pampita (8) también dio el visto bueno: “La incorporación de Tyago no desentonó, estuvo muy bien. Me gustó también el trabajo de Sol. Fue una muy buena noche”.

Valdes, en tanto, señaló: “Fue una salsa de competición. Quiero dedicarle mi devolución a esta maravillosa mujer: gracias Sol, no pude parar de verte”. En medio de los puntajes, Rodrigo y Tyago cantaron a dúo “Entra en mi vida”, de Sin Bandera. “Me gustó mucho lo que hicieron. Es una locura lo que hizo Sol en esta coreografía. Es un placer de ver. Los chicos la acompañaron muy bien, pero se quedaron cortos con el acting”, analizó Jimena (7). “Sol es una bomba, no pudimos sacarle la mirada. Los chicos acompañaron bien”, completó Piquín (7).

Para cerrar la noche, “Kuky” volvió a la pista para bailar un reggaetón y volvió a sorprender a todos con su gracia y su talento.

LA NACION