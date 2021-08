La Academia: la cumbia de Flor Vigna que terminó “mareando” a los jurados

Este martes, tras la polémica ronda del baile del caño, en la que bailaron varios suplentes porque los titulares se negaron o estaban lesionados, llegó a la pista de “La Academia” un clásico de ShowMatch: la cumbia.

“Hicimos una coreografía con ciertos riesgos. Hernán Piquín me ayudó con un truco que no me salía”, anunció Flor Vigna antes de bailar junto a Facu Mazzei al ritmo de un remix de “La cobra”, de Jimena Barón, y de “Veneno de serpiente”, de Calle 13.

Tras verlos, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (10). “¡Me mareé! ¡Metieron tantas cosas! No parecía cumbia, sino pop, pero me gustó. Hubo un problema con la campera, pero Facu lo solucionó. Son invencibles”.

“Un gusto siempre tenerlos en la pista. Se siente que cuando bailan hacen lo que es gusta. Se me iba la cumbia y volvía, pero el show me pareció espectacular. Me gusta la creatividad, que buscan trucos nuevos, que aportan. Una noche espectacular”, agregó Pampita Ardohain, dueña del voto secreto durante esta ronda de cumbia.

“Siempre es un placer verlos. Son maravillosos, pero no sentí la cumbia, y yo quiero vibrar como el casorio al final. Uno tiene que premiar la excelencia, pero yo esperaba que me ocurriera algo que no pasó”, expresó, a su vez, Guillermina Valdes (7).

“Muchas gracias por elegir la canción. Me emociona mucho. Me encantó esta versión que hicieron ustedes, porque además me encanta ‘Veneno de serpiente’. No fue una cumbia clásica, pero sé que hacen este cambio porque saben que tienen que traer más a la pista. A mí me encantó la propuesta. Flor me fascinó, hizo cosas lentas que son muy difíciles. Lo de las camperas, tal vez estuvo de más, pero me encantó, chicos”, agradeció Barón (9).

Hernán Piquín (8), a su vez, indicó: “Lo que hicieron fue muy lindo. Fue como una audición para entrar a una compañía. No hubo fisuras. La música estuvo buenísima. Felicitaciones. Con 34 puntos, la pareja se aseguró su pasaje a la siguiente ronda, la de salsa de a tres.

