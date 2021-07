La Academia: las lágrimas de Pachu Peña, que conmovieron a todos

En una noche de súper duelo en ShowMatch, una de las parejas que seguía en la cuerda floja era la de Pachu Peña junto a su compañera, Flor Díaz. Y en una serie de números que le exigieron dar lo mejor de sí, el comediante mostró su esfuerzo, aún bailando con un fuerte dolor que conmovió a todos los presentes.

Al momento de presentarse, Pachu le comentó a Marcelo Tinelli: “Tengo un edema en el tendón, tengo agua, pero la banco para poner el pecho y para adelante”. Y dicho eso, se entregó a un baile en el que se enfrentó contra la pareja conformada por Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez. Al momento de la devolución, Ángel de Brito destacó la “profesionalidad” de ambos equipos, y consideró que Cachete “la rompió”, y por eso los votó. Guillermina Valdés se sumó a los elogios para todos los participantes, y valoró el “esfuerzo de Pachu, se notaba que estabas incómodo con el brazo, y entendí que había que enmascarar lo que te estaba pasando. Pero me voy a quedar con el otro equipo, ¡qué coreografía!”. Luego, Jimena Barón aplaudió también a Pachu, pero votó a Cachete porque aseguró que “la descosieron”. Con total de tres puntos, no fue necesario sumar el voto de Hernán Piquín.

En otra instancia del súper duelo, Pachu bailó contra Sole Bayona y Mario Guerci, y una vez más debió aguantar el dolor con el fin de llevar adelante su coreografía. Cuando los especialistas debieron votar, finalmente la suerte se mostró a favor del humorista. De Brito votó a Pachu, aunque no quiso dejar de elogiar a Bayona y Guerci. Valdés exclamó: “¡¿De qué planeta vienen estas mujeres?!”, y luego votó también a Peña. Barón en su análisis dijo: “Pachu, me parte al medio verte así, estás remando en dulce de leche repostero. Estás evidentemente muy dolorido, sos el único sin reemplazo, pero estás a media máquina”, y dicho eso su punto fue para Guerci. En el cierre, Piquín no se explayó demasiado y opinó: “Vi a una pareja más rítmica, y con más oído que la otra”, y dicho eso coronó a Pachu.

La emoción del comediante era evidente, y su bailarina también tenía sus ojos llenos de lágrimas. Antes de despedirse, él contó: “Yo lloré en dos programas, uno es este, y el otro fue en el viejo VideoMatch”. La pareja se retiró entre aplausos, y con el propio Marcelo Tinelli muy emocionado ante el esfuerzo de Pachu.

LA NACION