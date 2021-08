La Academia: Maxi Diorio llegó a la pista de ShowMatch y mostró cómo cambió su cuerpo durante la pandemia

Este martes volvió un clásico del “Bailando por un sueño” a ShowMatch: Maxi Diorio. El bailarín, que se hizo conocido durante los primeros años del clásico concurso de baile, es el acompañante de Celeste Muriega, una de las cinco personalidades que se sumaron a “La Academia” durante esta ronda de cumbia.

“¡Qué flash escuchar que me presentaban después de 6 años! Se me pasaron un montón de cosas, una pandemia incluida y conocer a Maxi, que es como un hermano”, contó la vedette, y reveló que fue ella quien pidió que él fuera su compañero. “Siento las mismas ganas y la misma hambre de dar todo”, aseguró. El bailarín, en tanto, reveló que durante la pandemia su cuerpo -que muchas veces lo llevó a protagonizar “competencias” con Marcelo Tinelli- cambió mucho. Y para demostrarlo, se levantó la remera y mostró su panza.

Tras ver la propuesta de la pareja, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (8), quien históricamente se mostró crítico con las previas de Muriega. “Le podemos dar hasta diciembre a ver si arranca la previa. A Maxi lo jubiló Mimi Alvarado, su última compañera en el ‘Bailando’. Y bailó también con Gladys Florimonte. ¡Las coaches lo detestan! Son muy buenos bailarines y muy buena gente. Fue medio reggaetón al principio, pero me gustó. Hicieron una mezcla y estuvo bueno. Se lucieron en los trucos. Que Celeste no se pase de energía. Velocidad, a veces, no es bailar bien. Fue un buen arranque”.

“¡Bienvenidos! Me gustó mucho este equipo, que viene con ganas de ganar y un gran espíritu de competencia. Sentí eso. Salieron con todo. Cuidado con la energía, porque en el final no se quedaron plantados. Me gustaron mucho los trucos. Fueron muy difíciles y los hicieron ver como si fueran fáciles. Me gustó”, sumó Pampita Ardohain, dueña durante esta ronda del voto secreto.

Guillermina Valdes (8), en tanto, expresó: “Me gustó, pero no explotó. Son dos bailarines muy talentosos y uno puntúa desde ese lugar”.

“Es un placer tener a Celeste acá. Estos ritmos le quedan genial y Maxi la acompañó muy bien. Imagino que tenían la presión de hacer una coreo espectacular, y por eso pusieron muchos trucos. Eso hizo que faltara distensión. En la cumbia, cuando es mucho, distrae. Son una muy buena pareja”, agregó Jimena Barón (8).

Hernán Piquín (8), a su vez, cerró: “Me sorprendió Celeste. La vi muy simpática, con actitud y energía. Estuvo muy lindo. Estiró los pies y las rodillas en los trucos, y yo lo valoro”. Con 32 puntos, la pareja tuvo un auspicioso debut y se aseguró el pasaje a la siguiente ronda de salsa de a tres.

