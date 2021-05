La Academia: ni la presencia de Mariana Nannis y Alex Caniggia salvaron a Charlotte de llevarse el puntaje más bajo

Charlotte Cannigia regresó este martes a ShowMatch como concursante de “La Academia”, el segmento que reemplaza al clásico “Bailando por un sueño”. La heredera de Mariana Nannis apareció en escena vestida de Mujer Maravilla y dio detalles de su relación con su novio, Roberto: “Ahí andamos. Estamos juntos, pero bueno, vivimos separados y nos peleamos mucho. A mí me molesta todo. Siempre fui así y ahora estoy peor que nunca. La convivencia es jodida. Antes convivíamos, ahora él me visita. Todos los hombres son remandones, y a mí no me va a mandar nadie; menos un hombre”, expresó, sincera.

“Soy muy difícil de cazar y de casar. No quiero hablar de Roberto, quiero hablar sobre mí. Lo que menos quiero es un hombre que me esté molestado. Quiero trabajar, tener mi plata y que nadie me moleste. ¡Todos los hombres tienen un problema, siempre!”, reforzó.

La mediática reveló, además, cómo está viviendo la cuarentena. “Es una cagada la fase uno, pero antes tampoco salía mucho. Soy medio antisocial. Sí fui a México hace poco, a un reality que se llama Acapulco Shore en el que estaban todos locos y tomaban alcohol todo el tiempo. Yo tomaba un poco, pero no caí tan bajo como los otros”, agregó.

Luego, junto a su compañero, Nacho Gonatta, la mediática mostró su destreza en el “Cubo al cuadrado”, el primero de los ritmos del certamen, y recibió la devolución del jurado. “Charlotte siempre viene con su alegría y su buena energía. ¡Cuidado con hacer tanta pose, porque queda cortado! Yo la conozco en la pista y sé que puede bailar más. Abusaron de la fotografía para la cámara. Los turcos salieron prolijos, pero me quedé con gusto a poco”, expresó Pampita (5). “Es que yo no hago energía, es un montón para mí. ¡Ensayo tres horas todos los días!”, se justificó la participante.

En ese momento aparecieron en escena Mariana Nannis y Alex Caniggia, en la piel de Fátima Florez y Fredy Villarreal despertaron las carcajadas de Charlotte. “Me divertís muchísimo. Me parece bárbaro verte, pero te vi en boliches dándolo todo. Pasó algo raro con las botas. Estuvieron medio vagos en la coreo y en lo que mostraron. No me fascinó la propuesta, quedó antiguo. Por esa cosa de posar tanto, no tuvieron ninguna conexión. Hay que laburar la línea y la resolución. No es lo que más me gustó”, agregó Jimena Barón (4).

Guillermina Valdes (6), a su vez, expresó: “Para mí sos y serás magnética, más allá del baile. No conozco persona que no te ame. Me parecés muy atractiva y te la estás perdiendo, porque estás muy pendiente del afuera, tenés que jugar más, embarrarte, entregarte. Sos una mujer muy valiosa, pero tenés más para dar. El baile estuvo bien”.

Por último, el dueño del voto secreto durante esta primer ronda de “Cubo al cuadrado”, Hernán Piquín, indicó: “La propuesta me gustó, pero la coreo no tanto. La vi caminando y no bailando. Comparto lo de las líneas y las posturas. Charlotte, tenés que pisar más firme. Me molestó el pelo, que estaba muy loco. Te quiero más concentrada en lo que hacés”. Con 15 puntos, la mediática se quedó con el puntaje más bajo de la noche.

