La academia: noche negativa para Luciana Salazar: ofendida por el puntaje, anunció que pedirá un reemplazo

La noche de viernes en “La Academia”, comenzó con Luciana Salazar transitando un momento de profunda molestia. En medio de una polémica alrededor de la canción elegida, y que también provocó el malestar de Carolina “Pampita” Ardohain, Salazar recibió un puntaje muy bajo, al igual que otros de los protagonistas de la noche.

La primera en pasar por el piso de ShowMatch, fue Salazar, acompañada como es habitual por Jorgito Moliniers. Ella contó que en el ensayo tuvo un accidente en el que se golpeó la cabeza contra una pared. A pesar de eso, su intención fue la de bailar en el programa, aunque le hubieran ofrecido un reemplazo. Luego del número y al momento del puntaje, Ángel de Brito los felicitó, y explicó: “Me gustó, el aro estuvo muy bueno también” (7). Luego Carolina “Pampita” Ardohain desató una polémica, cuando explicó que la versión de la canción que había pedido para la pareja, “El tango de Roxanne”, no era la correcta. Ella solicitó la del film Moulin Rouge, pero la que se escuchó fue otra. Pampita se mostró muy molesta, y eso derivó en un debate con Lolo Rossi, jefa de coach, sobre cómo algunas versiones pueden resultar más “coreografiables” que otras, y por qué a veces se decide hacer modificaciones. Pero Ardohain se mostró muy firme en su posición, y aseguró: “Yo no elegí este tema. La canción me encanta cuando la hacen en cualquier show, es muy rica porque tiene muchos matices. Y le terminó fallando al equipo la elección del tema” (voto secreto).

En su turno, Lourdes Sánchez elogió un truco de Jorgito, pero observó: “Sentí que la música iba por un lado, y la coreo por el otro. Hubo un momento que pedía pasión y fuerza, pero no lo vi” (6). Jimena Barón explicó al momento de tomar la palabra: “Es una historia apasionada, medio agresiva, y yo acá no vi eso representado. Valoro Luly lo del aro, pero esta vez me parece que no garpó. En foto sos una bomba, pero lo vi muy posado, no me pasó nada” (5). En último lugar, Fede Bal la felicitó, pero objetó: “La vi sola a Luciana, y a Jorgito bailando increíble- A ella hay que ayudarla, porque tiene mucho talento”.

Frente a esas devoluciones mayoritariamente negativas, Salazar se mostró muy molesta, e insistió con que el jurado debía valorar su presencia, aún luego de haber sufrido un accidente. Con mucha bronca, ella concluyó: “Estoy muy dolida, todos los que piden reemplazo les va bien, así que para el próximo voy a pedir un reemplazo. Me quedo mal, me parece injusto”.

Luego llegó el momento de Lizardo Ponce, que sí logró una noche muy buena al ritmo de “In da getto”. Una vez finalizado el baile, Brito aseguró: “Tuvieron una noche genial, a mí el tema no me gusta, pero lo hicieron maravilloso” (9). Pampita se sumó a los elogios, pero le dijo a Lizardo que “podía más” (voto secreto), mientras que Lourdes Sánchez, muy entusiasmada, lo felicitó y le puso un diez. Jimena Barón destacó la originalidad de la coreografía (8), y Fede Bal concluyó: “¡Qué evolución que estás teniendo!” (7).

La tercera pareja en presentarse, fue la de Mario Guerci y Sole Bayona, y si bien los especialistas valoraron el esfuerzo del modelo por mejorar, el puntaje no fue el mejor. De Brito aseguró que la canción “les arruinó la vida, porque es muy difícil para bailar” (5), y Pampita felicitó a Guerci porque notó que hay “mucho ensayo” (voto secreto). Más adelante, Barón destacó el camino del participante, y opinó: “Mario era una ameba cuando empezó el programa, y yo veo una evolución. No solamente acompañás, sino que ahora apareciste, te veo bailar mucho mejor, te veo actuar, yo lo voy a valorar ” (7). Por último, Fede Bal sorprendió cuando exclamó: “Está muy bien lo que hicieron. Para mí esto es un diez”.

Lio Ferro fue el encargado de cerrar la pista, con puntajes que lo mandaron nuevamente a la zona de riesgo. Una vez terminado su coreografía, De Brito opinó que “le falta para estar al nivel de otros participantes” (5), mientras que Pampita destacó: “Tenés algo natural para bailar, hay que pulir eso”. Lourdes Sánchez observó que Lio “no está a la altura de los demás”, y Jimena Barón pidió ver al participante “en propuestas menos infantiles” (6). En el cierre, Fede Bal le aseguró que aún “hay mucho para trabajar” (4).