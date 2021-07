La Academia: pinchazos y golpes; así fue el primer encuentro “bilardista” de Oscar Ruggeri con su yerno

La encargada de cerrar este miércoles la ronda de reggaetón de “La Academia” fue Cande Ruggeri. Por primera vez se encontraba en el estudio Nicolás Maccari, el novio de la modelo. “Es difícil venir acá, porque no sabés si salís soltero o casado de esta pista”, bromeó el empresario.

”Lo amo. Yo estaba negada al amor, no quería casarme ni tener hijos, pero lo conocí a Nico y quiero todo con él. Es la primera vez que me siento muy libre, soy totalmente yo. Puedo estar en short y hacer una coreo de alto voltaje y sé que él me va a apoyar en todo”, reveló, entonces, la hija de Oscar Ruggeri.

En la previa de su novia junto a Marcelo Tinelli, el joven empresario contó que esta vez no estaba al tanto de la performance que iba a realizar Cande. ”Hoy no sé qué puede pasar, porque es la primera vez que no me contó nada sobre la coreografía”, explicó Nicolás. Y entonces, el conductor le reveló que la propuesta incluía un beso entre su novia y su bailarín, Nicolás Fleitas.

Tras ver a la pareja, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (10). “Jimena Barón venía pidiendo acting y ustedes lo lograron. Estuvo bien fingida la atracción. Ustedes son muy efectivo y unos de los que más me gusta. Acá metieron temas viejos, pero los metieron bien; porque la cosa es lo que hacen con la música, no la música en sí. La coreografía fue activa y dinámica. Me encantó. (10)

La dueña del voto secreto, Pamita Ardohian, coincidió: “Me encantó la corografía. Cuando estuvieron juntos fue un fuego total, y la sorpresa en el medio fue genial. Transmitían calor, ardió la pista. Muchas felicitaciones”.

”Me encantó la coreografía. Como dijeron mis compañeros, trajeron el acting y la actitud. Estuvo muy bailado, pero dentro de lo que es el reggaetón. Cande está avanzando a pasos agigantados. Un lujo. Son bárbaros”, agregó Barón (9).

Hernán Piquín (7), en tanto, expresó: ″Me gustó mucho. Valoro que Cande no aflojó aunque le duela el pie y lo tenga vengado. Estuvo muy caliente, con todo lo que tenía que tener. Muy bien la bajada de los trucos. Felicitaciones”.

Con 26 puntos, la pareja consiguió una de las calificaciones más altas de la ronda y se ganó el pasaje a la próxima instancia. Para el final, luego de que la modelo volviera a agradecerle a su novio la presencia en el estudio, Tinelli quiso saber cómo fue el recibimiento del exfutbolista a su nuevo yerno.

“Los presenté en Navidad”, introdujo la modelo. El empresario, entonces, disparó: “Al principio costó. Fue distante. En navidad lo tuve a (Miguel) Galíndez pinchándome con un escarbadientes en la espalda toda la noche. Muy ‘bilardista’ todo”. Y Cande remató: “Puso a la familia en dos filas y lo hizo pasar por el medio mientras todos le pegaban”.

