La Academia: Viviana Saccone y un reggaetón que convenció al jurado

Una de las grandes incorporaciones de La Academia, es la de Viviana Saccone. A lo largo de cada gala, la actriz muestra un gran compromiso con el certamen, y durante la noche del viernes, se animó a un reggaetón que entusiasmó a los especialistas.

Luego de la coreo, Ángel de Brito consideró que el de Saccone es “un equipo que siempre está bien”, y detalló: “Ella viene a trabajar con ganas, es muy sensual, pero estuvo muy correcto, felicitaciones” (7). Luego Carolina “Pampita” Ardohain también los felicitó, y resaltó: “Son un gran equipo, obviamente lo están dando todo, la vara está alta, el desafío es mayor, pero no hubo fisuras y siempre te vi muy hot y poniéndole onda” (voto secreto).

Muy medida, Jimena Barón la elogió “por su compromiso con el programa”, y destacó: “Pero me faltó esa sangre del reggaetón, me gustó, pero no me mató” (6). En el cierre, Hernán Piquín muy simple aseguró que todo “estuvo bien” (5).

LA NACION