La angustia de Georgina Barbarossa: en plena cuarentena, se quedó sin gas y sin luz Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de junio de 2020 • 17:20

"Por suerte ya volvió la luz pero ayer, mi casa fue un caos porque estuve meses sin luz ni gas", se quejó Georgina Barbarossa en Confrontados . "Este es un edificio antiguo, y tenía mal la conexión de gas desde el verano. En el medio me fui a hacer la temporada a Carlos Paz con la obra Un estreno o un velorio . Volví y seguíamos sin gas, así que puse todo eléctrico, pero anoche hizo mucho frío, y todos los vecinos prendimos las estufas para calefaccionarnos y se cortó la luz".

Además, la actriz se angustió porque quería hablar con sus hijos, Juan y Tomás, y finalmente no pudo hacerlo. "A Juan se le está muriendo la gatita y quería llamarlo, pero me había quedado sin batería en el teléfono y sin wifi", se lamentó.

Barbarossa dice que se cuida mucho en esta pandemia y está atenta a los protocolos . "Yo hago todo pero, ¿cuánto más vamos a estar así? La gente necesita salir, abrir sus negocios, no tienen para comer. La gente necesita caminar, tomar sol, vitamina D. Yo salgo a pasear a López, mi perro", explicó.

"Los artistas estamos muy perjudicados. Para 'pucherear', estamos dando clases por zoom con Diego Rinaldi y no cobramos caro. Ya estamos armando el cuarto grupo, que no son de más de veinte personas. Y este jueves a las 15 empiezo un programa en Radio Zónica. Eso me sirve para hacer el mercado. Tengo ahorros pero no soy millonaria. No todos somos Susana Giménez", señaló la humorista.

Y contó que cuando se termine la cuarentena, va a hacer teatro en el Broadway, con Flavio Mendoza y la obra Un estreno o un velorio . En ese momento, aprovechó para desmentir haber tenido una desinteligencia con el coreógrafo y bailarín. "Una vez me preguntaron cómo era Flavio cuando se enoja y yo dije: 'un monstruo'. Y sacaron eso de contexto, pero nunca nos peleamos. Yo también soy muy exigente. Estoy agradecida a Flavio y nunca fui tan feliz en un espectáculo", aseguró.