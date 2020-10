La angustia de Sandra Callejón por los incendios en Córdoba: "Esto no tiene precedente"

Los incendios están fuera de control en Córdoba; mientras que las lluvias no llegan, el fuego está arrasando con todo en varias zonas de Carlos Paz y Alta Gracia. Sandra Callejón, residente de la turística ciudad, charló con Nosotros a la mañana y contó que el panorama es desesperante.

"Todos estamos afectados. La estamos pasando muy mal. Es una tristeza, una cosa que no se puede creer. Yo estoy en Villa Carlos Paz, mi familia es pionera de este lugar, mi abuelo es fundador de los bomberos voluntarios", comentó en comunicación telefónica con el ciclo de eltrece.

Si bien aseguró que siempre hubo incendios forestales, Callejón dio a entender que esto es intencional. "Siempre hubo épocas de sequía, unos años más que otros, pero esto que nos están haciendo, nunca. Cuándo sabremos la verdad, vaya uno a saber. Esto no tiene precedente. Parece un fuego de locos. Hay mucha tela para cortar, es para profundizar", se lamentó.

"Estoy muy sensible, ver todo esto es tan triste. Soy una mina grande ya. Obviamente el planeta nos está pasando una factura a todos, a nivel mundial. Es un efecto dominó todo esto. Hace más de cinco o seis meses que no llueve y encima el viento no colabora", agregó angustiada.

Tras aclarar que el fuego aún no llegó a su casa, la actriz cordobesa enumeró las consecuencias de tener estos incendios tan cerca. "Yo estoy a cinco cuadras de las aerosillas de Carlos Paz. Soy alérgica y el humo es insoportable. Las cenizas... Tengo que lavar la ropa cuarenta veces. Imagínense los pueblos que están más cerca de la montaña. Para el que tiene problemas de salud esta es una bomba", concluyó, entre lágrimas.