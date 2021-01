La doctora Lestelle protagonizó un fuerte cruce con Mercedes Ninci: “No estás tan informada”

Con la nueva tanda de vacunas contra el Covid ya en Argentina, en LAM (eltrece) se produjo un fuerte cruce entre la periodista Mercedes Ninci y la doctora Mariana Lestelle.

Todo comenzó cuando le consultaron a la especialista si es recomendable que una embarazada se la aplique las dosis. “Mi consejo es hablar con el médico de cabecera y escuchar a lugares confiables para consultar, como pueden ser las páginas de Organización Mundial de la Salud, que también está en español”, explicó Lestelle. “Lo que pasa es que no nos podemos ilusionar tanto con la vacuna porque hay muy pocas. En la Argentina hay, hasta ahora, vacunas para 410.000 personas y somos más de 45 millones de habitantes”, agregó Ninci.

Ante este comentario, Lestelle no se quedó callada y le advirtió: “Mercedes escuchá qué está pasando en otros países, porque para eso hay que estar informados y leer lo que pasa”. Frente a eso, la periodista retrucó: “Lo sé perfectamente. Lo que está pasando en la Unión Europea”. Sin embargo, la doctora volvió al ataque: “¿Sabés lo que dijo la directora de la CDC antes de ayer?”. Ante la negativa de Ninci, agregó: ”Bueno, entonces no estás tan informada. La directora de CDC dijo que no puede garantizar cuántas vacunas pueden entrar a Estados Unidos”.

Lejos de que el tema termine ahí, Mercedes Ninci explicó: “Vi lo que está pasando en Alemania y el problema con Pfizer. La guerra con Inglaterra porque no entra Pfizer. Lo vi en la televisión alemana, la bronca y la guerra que hay allá. Eso está pasando en todo el mundo”. Nuevamente, Lestelle le aclaró: “No pueden garantizar la entrega de vacunas en 10 semanas”.

Para terminar, la periodista acusó: “Yo voy a lo nuestro, y es que nos tenemos que cuidar y dejar la joda porque las vacunas no alcanzan acá ni en otro lado. Nos tenemos que cuidar nosotros porque las vacunas no llegan”.

