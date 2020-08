La dura respuesta de Moria Casán a Adabel Guerrero, luego de que la bailarina la tratara de "vieja" Crédito: Instagram

Desde que arrancó el Cantando 2020, los cruces entre los participantes y el jurado son moneda corriente. Esta vez, le tocó el turno a Adabel Guerrero, que molesta por las devoluciones de Moria Casán, arremetió contra "la one" en un programa radial. Al escuchar sus dichos, la "bastonera" del certamen no se quedó callada y redobló la apuesta.

"Pareciera que no me quiere mucho que digamos, no sé. A mí me da la sensación que mucha onda conmigo no tiene y por algo será. Nunca la convenzo con nada", opinó la vedette en el programa radial Por si las moscas. Y tras dar a entender que la diva tiene algo personal con ella, contó cómo actuará de ahora en más: "Me parece que lejos de pelearme, le voy a chupar un poco las medias, aunque me molesta la gente chupamedias".

Sin embargo, lo más duro de su discurso fue cuando se metió con la edad de Casán. "A mí me parece que le quedó complejo con la bastonera, o capaz que pasa que está tan grande que necesita el bastón", lanzó polémica.

Sin dudas, estos comentarios molestaron a la jurado del certamen que esta mañana salió a contestarle en LAM. "Como atrasa esta piba. Me parece que hablar de una mujer en términos de edad es un mamarracho. Esta piba es una veterana. Yo no la conocía y ayer en un informe dijeron que yo quería trabajar con ella y estaba enojada. Yo jamás la llamé. Antes de todas sus operaciones que se puso diente, pelo, nariz, se hizo entera... Yo no la conocía, era otra piba", retrucó.

Lejos de ofenderse por sus dichos, Moria redobló la apuesta: "Alegría, mami. Seguí con tu psicología, tu nena, tu marido, seguí con tu vida que siempre fuiste elenco".