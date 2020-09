La emoción de Karina La Princesita al ser sorprendida por su hija Sol: "No la veo hace un mes" Crédito: Captura de pantalla

Karina La Princesita se emocionó esta tarde cuando, en medio de una entrevista en Mujeres en eltrece, fue sorprendida por una videollamada de su hija Sol, fruto de su relación con El Polaco. "No podría ser una mejor mamá. Ella estuvo siempre para mí y la amo. Veo las peleas de mi mamá en el Cantando por YouTube pero no puedo ver el programa porque mi papá no tiene cable en su casa", dijo la adolescente.

La cantante, enjugándose las lágrimas, aclaró que no ve a su hija desde hace más de un mes: "Desde que empecé a trabajar en el Cantando decidimos que fuera con el padre para cuidarla, porque estoy en contacto con mucha gente todos los días. Estamos acostumbradas porque muchas veces en las giras, cuando no me podía acompañar, se quedaba con la abuela. Pronto nos vamos a ver porque el papá también empieza a trabajar, así que vamos a extremar los cuidados. Mi hija es una versión mía mejorada y si quieren hacerle bullying, ella no lo permite. En mi casa, cuando yo era chica, había tantos problemas que no quería sumar uno más y me las arreglé sola", aseguró Karina.

Sobre las peleas, las críticas y la manera en que se desenvuelve en el reality de LaFlia, dijo: "De a poco me animo a mostrarme como soy. Cuando cruzan límites y se burlan, hacen que quiera demostrarles qué mal se siente hacer lo que hacen. Es difícil y no me doy cuenta que estoy viviendo un buen momento. Lo que está bueno es que no pensaba trabajar en pandemia y acá estoy. Quizá me falta seguridad. Dudo de estar capacitada para estar sentada en el jurado, y sé que dudo más yo que ellos. Tengo cara de traste y muchos piensan que soy soberbia. Pero me siento muy apoyada por la gente; me tienen mucho cariño", apuntó.

"Las primeras semanas la pasé bien y ahora no. No amenazo con renunciar, porque si me quiero ir me voy, sin anunciarlo. Pero siento que no entiendo el juego a veces y no sé si ofenderme o hacer como que no pasa nada. Lloré mucho al principio y también en un corte del programa. Yo no hago un personaje. Cuando lloro, no hago circo. Quizá debería ser más fuerte y que todo me importe un poco menos. Me duele que digan que me victimizo porque no es así. Simplemente hay cosas que no están bien", aclaró. Y volvió a emocionarse con un saludo de su abuela Carmen. "Mi familia viven en Escobar. La última vez que vi a mi familia fue el día de mi cumple, el 30 de enero. Sé que miran el Cantando y por eso me quiero mostrar bien, para que me vean feliz", finalizó.