Protagonista de la exitosa comedia teatral Una semana nada más, Nicolás Vázquez estuvo en Morfi, en Telefe, y se animó a hablar de su vida privada, de sus padres, Mirtha y Fernando, y de las huellas que dejó en él su hermano Santiago, fallecido hace casi tres años.

"Soy cero materialista y soy más espiritual que terrenal. Ayudo mucho a mis viejos. Les compré una casita que voy pagando de a poco para que disfruten sus últimos días", contó emocionado. "Mis viejos tuvieron su casa y la perdieron durante una de las crisis del país; yo era muy chico y en mi retina quedó el deseo de poder darles una mano".

"Nunca nos faltó nada, mi papá llego a tener tres trabajos. Me quedó pendiente, necesitaba darles a ellos una seguridad porque siempre pensaron en nosotros y fuimos su prioridad. Somos una familia de mucho amor y nos acomodábamos, aunque jamás pasamos hambre. Hoy me gusta verlos felices con su lugar, su jardincito. Es de mis mayores logros", contó Vázquez. "Tengo una relación especial con mi viejo, pero soy muy mamero".

El Chino Leunis quiso saber entonces qué tanto se permitía disfrutar de la vida. "El disfrute es algo que trabajo desde hace algunos años. Hago terapia y yoga, para equilibrarme. Siempre estaba muy arriba y ahora necesito un poco de silencio", explicó el actor. "Empecé a respetarme un poco más, a darme espacios, aprendí a decir no. Soy como me muestro, pasional para la risa y para el sufrimiento. Y muy transparente. El único lugar en el que sé mentir es cuando actúo. Hoy me permito estar triste, en cambio antes me hacia el payaso. Hoy perdí todo tipo de diplomacia".

Vázquez también habló sobre sus inicios en la profesión: "Vengo del teatro; mis amigos jugaban el fútbol y yo iba a teatro en la Casa de la Cultura de Olivos. Siempre fue terapéutico. Es uno de los lugares donde más feliz me siento en el día a día".

Zaira Nara le propuso un juego y el actor eligió el poder de viajar en el tiempo. "Soy fanático de la película Volver al futuro, que me hizo amar más esta profesión", señaló. "Volvería al día del nacimiento de mi hermano Santi. Nos llevamos 12 años y fue un cambio muy grande en mi vida. Era fantástico. Nos criamos juntos en todo sentido, fue alucinante tener a mi hermano. Ayudaba a mi mamá a dormirlo, de madrugada. El último día que lo vi fue en mi casamiento. Soy una persona creyente y sé que él sigue estando, pero desde otro lugar y eso me ayuda a avanzar. Siempre digo que vivió una vida hermosa, que lo disfrutamos mucho, le tocó la mejor familia y a nosotros la mejor persona", cerró, con los ojos llenos de lágrimas.