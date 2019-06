El Pollo Vignolo recordó a su compañero Fuente: Archivo

9 de junio de 2019 • 22:53

Pasión por el Fútbol, de eltrece, obtuvo esta noche el Martín Fierro al mejor programa deportivo de la televisión. El conductor Sebastián "El Pollo" Vignolo fue el encargado de recoger el premio en esta terna en la que el ciclo competía con Tribuna Caliente, de elnueve, y Juegos de la Juventud, de la Televisión Pública.

En sus agradecimientos, el periodista dedicó el galardón a su colega y compañero Sergio Gendler, quien permanece internado desde hace unos días a causa de un cáncer intestinal.

El periodista dedicó emotivas palabras a Sergio Gendler, que atraviesa un duro momento de salud 02:35

Vignolo comenzó haciendo una mención al apoyo que recibe de su familia para poder desempeñar su profesión. "Saben que este trabajo me quita tiempo pero es lo que elegí, lo que me apasiona, lo que me gusta", recalcó, para luego agradecer "a los jugadores argentinos del fútbol en general, por su predisposición y por estar siempre".

A continuación el periodista centró sus palabras en Gendler. "Se lo dedico a un amigo, un amigo al que se lo extraña en ese día a día que teníamos en Fox Radio, a uno de los tipos más generosos del ambiente, un tipazo, un buen compañero, un gran periodista y que en este momento la está pasando no de la mejor manera. Le quiero mandar un fuerte abrazo a él y a su familia. Lo extrañamos todos los días en Fox Radio", subrayó emocionado.