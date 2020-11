La furia de Pata Villanueva con Anamá Ferreira: "Perdió una amiga por estúpida"

Luego de una amistad de casi 40 años, Pata Villanueva hizo público su enojo con Anamá Ferreira. La exmodelo acusó a su colega brasilera de haber asistido a su cumpleaños sabiendo que corría riesgo de haber contraído coronavirus. Tras un ida y vuelta súper picante [de hecho se filtró un audio de la pelea entre ambas], Villanueva relató cómo fueron los hechos y trató a Ferreira de "egoísta".

Desde Punta del Este -donde está haciendo la cuarentena-, la exesposa de Alberto "Conejo" Tarantini charló con Intrusos y aseguró aún estar muy enojada. "Gracias a Dios que no me contagió porque soy asmática e hipertensa. Me llegaba a contagiar y me muero", comenzó furiosa al tiempo que acusó a Anamá de mentirosa.

"Dijo que la invité a mi cumpleaños y no fue así. Cuando ella me llama para saludarme... Yo hacía tiempo que no la veía por ciertas cosas que pasaron. Cuando me llamó, le dije que iba a ir a comer con mis hijos y a la noche con algunas amigas y se invitó. Me dijo que tenía mucho dolor de cabeza pero que se sentía bien y vino", relató.

Tras asegurar que esa noche cenaron con tres amigas más, Pata advirtió que en la mesa de al lado estaba el ex director técnico Carlos Bianchi, quien se acercó en el momento de soplar las velitas. "Cuando se hizo el hisopado me llama y me dice que estaba almorzando con una amiga, que recién terminaban de hacerle el estudio. A lo cual yo le respondo: '¿Pero cómo estás comiendo con una amiga? Vos tenés que estar en tu casa'. Ahí me contó que Nati Jota la había contagiado supuestamente y eso me dio bronca. Todavía me invitaba a almorzar diciendo que no pasaba nada", recordó indignada.

"A la noche me llama para decirme que tenía coronavirus, que le avise a mis tres amigas y a Carlos Bianchi. Me dio bronca y le dije cómo había ido a un lugar sabiendo que podía tener coronavirus y me contesta: 'Porque tenía hambre'. Me agarró una calentura que le dije de todo", confesó Villanueva. En cuanto a la filtración del audio que le mandó, aclaró: "Si le mando un audio a una amiga no lo filtrás. Ella filtra todo, quiere hacer todas las notas del mundo, es re cholula".

Mientras aseguraba que con Ferreira son amigas de toda la vida, la exmujer de Héctor Cavallero reveló cuándo se produjo el primer cortocircuito con la modelo. "Ella vivió en casa, le presenté a mis amigos, a mi familia, empezó a trabajar conmigo. Yo venía enojada con ella cuándo en Twitter puse lo de Valeria Lynch [en referencia al pase de factura que Villanueva le hizo a la cantante por haberle robado a su marido cuándo estaba embarazada], después lo borré y me negué a hablar del tema. Pero en su momento yo no quise hacer nota y la hizo ella. Encima Héctor me cagó a pedos a mí", indicó enojada.

"Más que todo lo que le di en afecto y generosidad no se lo dio nadie. Ella perdió una amiga por estúpida. Se puso egoísta, 'yoísta', se pelea con los canales que va y la terminan echando. Algo pasa", concluyó.

