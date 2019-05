La inesperada respuesta de Marcela Tinayre a Luis Brandoni

El comentario de Luis Brandoni que casi atraganta a Marcela Tinayre - Fuente: eltrece 01:16

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2019 • 11:51

La conductora Marcela Tinayre reemplazó a su madre, Mirtha Legrand , en sus clásicas comidas televisadas- a raíz de los problemas de salud de la diva- y mientras estaba comandando una mesa de invitados de la que participaba Luis Brandoni , tuvo un divertido ida y vuelta con el actor.

En el marco de la presentación de la película El cuento de las comadrejas, Tinayre afirmó que Brandoni ya había trabajado bajo las indicaciones del director Juan José Campanella y lo definió como "un actor fetiche", lo que fue negado categóricamente por su invitado. "No, es la primera película. Hicimos El hombre de tu vida con Guillermo Francella", detalló Brandoni mientras Tinayre le preguntaba quién lo había dirigido en esa oportunidad. "Me dirigió Campanella", respondió.

"Ah, entonces no estoy diciendo una cualquier cosa. ¿Qué me estás diciendo? Me hiciste dudar, me tragué el chorizo mal", le retrucó Tinayre en alusión a lo que estaban comiendo y a sentir que se había equivocado cuando en realidad el actor había trabajado en varias oportunidades con Campanella, aunque no en pantalla grande.

"No, te pido disculpas", dijo Brandoni mientras el resto de los comensales se reía. "Te digo que hice un programa de televisión y luego hicimos teatro, pero estábamos hablando de cine", se excusó Brandoni y luego, con humor, agregó: "Sí, soy un actor fetiche de él".