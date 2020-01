Pablo Rago.

A fines de diciembre se conoció la denuncia por abuso sexual de la maquilladora y actriz Erika Basile contra Pablo Rago. El caso generó un impacto mediático tan importante que, mientras se investigan los dichos de Basile, el actor decidió desaparecer de los medios. No completó la promoción de la película El robo del siglo, en la que trabaja, y se suspendió el estreno de la obra de teatro Yo maté a un tipo, que iba a protagonizar en el Teatro Regina.

En un móvil, con el programa Solo Periodismo de Crónica TV, Erika resumió nuevamente los hechos que habría vivido en 2015 con el actor, aunque reconoció: "Tocar el tema una y otra vez es muy perturbador. Tengo insomnio, no estoy bien anímicamente".

Madre de cuatro hijos, Basile dijo en la entrevista que celebró la noticia sobre la imputación del actor."Me alivia que haya sido imputado, porque me van creyendo. A mí lo que me importa es que me crea la Justicia, de los medios estoy saturada". Y continuó: "Me molestaron algunos dichos de Moria Casán, como que está bueno que te orinen encima. Si le gusta es problema de ella pero a mí no. Y no es no. El no que Rago no aceptó".

Desde Incorrectas, Moria Casán había dudado del testimonio de Basile. Lo mismo sucedió con muchos comentarios en las redes sociales, y el "silencio" del Colectivo de Actrices. "Estoy muy angustiada por todos los cuestionamientos -explicó-. Siento que mucha gente del ambiente no me cree. Temo a que se me cierren puertas de trabajo. No me creen porque él tiene un respaldo, es uno de los motivos por el que no quería denunciarlo. Sentía que lo iban a resguardar. No me llamaron ni Thelma Fardin ni el Colectivo de Actrices. Serán amigas de Pablo. Lo respaldan y nada más, está claro. Siento que el Colectivo de Actrices cuida a Pablo Rago".

Visiblemente conmocionada con la situación, Erika Basile le dejó un mensaje desafiante al actor: "Que salga y diga que lo que estoy diciendo es mentira. Si una persona es inocente, va a salir y decir: 'esta chica miente o está loca'. Pero supongo que no le conviene hablar".