La palabra de Sandra, la mujer que denunció a la China Suárez: “Quise solucionarlo como gente adulta, pero no hubo forma”

No estaría siendo una semana fácil para María Eugenia “La China” Suárez. Tras su reciente separación de Benjamín Vicuña, la actriz enfrenta un nuevo escándalo con una exvecina, que la denuncia por usurpación de terreno. Tras hacer pública la situación, Los ángeles de la mañana dio a conocer los audios de la denunciante y de Vicuña, en los que el chileno intenta comprarle la casa tiempo atrás.

A raíz de que Yanina Latorre contara que Suárez fue notificada con una carta documento por parte de una exvecina, que la acusa de “robarle metros cuadrados” de su terreno, en el día de ayer hubo un primer acercamiento de las partes para llegar a un acuerdo. Sin embargo, esta mañana el conductor de LAM decidió mostrar los audios donde Sandra, la supuesta damnificada, explica la situación.

“Yo me mudo ahí con mis dos hijos, y los únicos que vivíamos en ese barrio era Nicolás Cabré, que vivía solo, otra vecina y yo. Estaba arrancando el barrio. Nicolás Cabré vivió ahí con Soledad Fandiño muchos años, luego se casa con Eugenia Tobal y cuando se divorcia se va a vivir ahí con la China. Pero cuando se separan, ella se queda en la casa. Vive un tiempo con David Bisbal, pasaron un Año Nuevo juntos, hasta que ella se puso en pareja con Benjamín. Él no vivió ahí, él iba y venía hasta que se fueron a vivir a San Carlos”, contó con lujo de detalles.

Si bien asegura que mientras estaba Cabré de por medio nunca hubo un conflicto, el problema empezó cuando la China quiso vender la casa sin pagarle su metraje. “Yo nunca reclamé nada porque la verdad teníamos una buena relación con Nico Cabré, pero ahora ella está vendiendo la casa. Todo este manoseo que empezó el año pasado con que ‘te compro la casa’, ‘te la alquilo’, me hizo mover, buscar otra cosa... Porque yo se la vendía, eh, yo no tenía problema. No estaba en mis planes vender, pero bueno, si me hacía una buena oferta... Pero no, me entretuvo”, se quejó.

Mientras que Suárez estaba al tanto de que había 22 metros que no eran de su propiedad, nunca mostró intenciones de llegar a un arreglo; de hecho, según la mujer, hasta la bloqueó de su teléfono. “Yo antes hablé con ella para decirle que había metros míos, que me gustaría solucionarlo de buena manera, como gente adulta, pero no hubo forma, me entretuvo hasta último momento. Ella me quiere dar la mitad de lo que me corresponde y no se lo voy a aceptar. Aparte estamos hablando de 12 mil dólares, no estamos hablando de 50 mil”, expresó molesta.

Sin embargo, ese no fue el único audio que De Brito puso al aire. El conductor publicó el ofrecimiento que Benjamín Vicuña le hizo tiempo atrás a esta mujer para alquilarle su casa e instalarse en el lugar junto a los hijos que tuvo con Pampita Ardohain. “Sigo con el interés de alquilar o comprar algo cerca de la casa de la China para cuando van mis hijos algunos fines de semana, porque yo tengo tres hijos varones y somos muchos”, comenzó el actor con un tono muy cordial.

“Yo sé que me dijiste que no estaba en tu cabeza por ahora vender, pero pensaba ofrecerte un buen alquiler de al menos dos años y que esto tenga una promesa de compra, un compromiso de compra (no sé cómo se dice acá en Argentina) para así, a los dos años, comprarla a un número que acordemos y obviamente restarle los meses de alquiler. Yo pensaba entre 150 y 170 mil pesos argentinos. Decime así avanzamos. Tampoco hay necesidad de hacerlo con urgencia, pero si a ti te interesa podemos ir dándole forma”, continuó con intenciones de cerrar el negocio.

Si bien Sandra escuchó el ofrecimiento, al parecer no llegaron a un acuerdo por el monto y desde entonces, el diálogo se tornó cada vez más engorroso. Sin embargo, a raíz de la filtración de este escándalo en LAM, los abogados de Vicuña y Suárez se comunicaron con los suyos para lograr un acercamiento. “Sandra va a escuchar el ofrecimiento. Ella quiere el valor, que son 500 y pico de dólares el metro cuadrado. Ahora está enojada la señora. Tuvimos que salir nosotros a contarlo para que vayan y la llamen después de que la bloquearon”, lanzó Latorre indignada.

“Además a ellos se les cae la venta, tienen el boleto de compraventa y esta señora Mercedes (la compradora de la casa de la China) que ya pagó, todavía no escrituró; había empezado las obras y ahora el barrio no la deja entrar”, concluyó la panelista.

