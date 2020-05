Fuente: Archivo

Todo comenzó con unas declaraciones de Moria Casán sobre el escándalo en torno a Diego Latorre y Natacha Jaitt que despertaron la furia de Yanina Latorre . Desde su trinchera en Los ángeles de la mañana , la panelista recogió el guante y se despachó contra Moria, cuestionándole no solo sus dichos sino también su actitud como madre.

Y cuando parecía que el tema había quedado cerrado, el paso de Moria Casán por Bendita reavivó el fuego. "No tengo nada en contra de esta señora, pero lo único que no puedo es soportar su voz. Trato de que alguien me 'omita la intro' como dicen en Netflix . Su voz es insoportable, es como un flautín mal afinado ", arrancó Casán dispuesta a pegar donde más duele.

Con una sonrisa algo displicente, la diva no necesitó ninguna pregunta del panel del programa para despacharse contra su contrincante televisiva. Al contrario, incluso se tomó unos minutos para retroceder al momento en que estalló el escándalo del futbolista, y su encuentro con Yanina en el marco del Bailando por un sueño : "No califica para que la juzgue, pero fue una historia tan fuerte lo que presentó que lo vivimos todo como un reality. En ese momento yo estaba en el 'Bailando...' y veía todo el esfuerzo que hacía la señora. Ella tiene esa cosa que parece un tucán con gripe, y a mí me resultaba duro porque en ese momento su problema estaba en 'cadena nacional' ".

"Me impresionó él -continuó analizando la diva-. Yo que tengo mucha vida vivida no pude creer la devastación de ese chico; no por su familia sino por esa mujer que seguramente lo volvió loco, que seguramente quería . Sé que fueron varias las reuniones clandestinas entre ellos. Él me parece un señor amoroso, todo el mundo tiene derecho a tener una doble o triple vida. También me llamó la atención lo que dijo cuando se cumplió un año de la muerte de su señora clandestina. Le preguntaron que sentía y contestó: 'Tengo mucha lástima porque los sentimientos no se pueden fingir'. Y habló del suicidio".

De esta manera, Moria metió el dedo en la llaga de lo que sucedió en el seno del matrimonio entre Diego y Yanina, un aspecto que esta última siempre relativizó. Incluso recientemente había dicho que su marido había visto a Jaitt "una sola vez en su vida".

Finalmente Casán ninguneó a Yanina, quien la había acusado de haber "humillado" a "su propia hija" cuando trabajaban juntas en Malas muchachas : " Ella (por Latorre) compró el personaje, vive en un microclima tilingo-country-urbano . Como está con los primeros se cree el bufón del rey, como trabaja con Ángel de Brito, con (Marcelo) Polino, también trabajó con (Jorge) Lanata... A mí no me molesta nada lo que diga de mí, porque siempre me dice lo mismo. Es la misma merde con diferente olor".

Luego de la nota, Moria le dedicó a su enemiga (sin nombrarla) un posteo en su Instagram con la foto de un tucán: "¿No es divino este ranfástido? Cuando se enoja cuenta un cuentito que le agarra por quemar cosas de amantes. ¡Wuau! (...), bajín, pleasín el volumensín que me da vomitín tin tin tin".