En una nueva mesa de Almorzando con Mirtha Legrand comandada por Juana Viale, la nieta de La Chiqui tuvo entre sus invitados al chef Christian Petersen, quien forma parte de uno de los éxitos televisivos del año: el reality de eltrece, El gran premio de la cocina.

Con un estilo similar al de su abuela -quien se encuentra cumpliendo la cuarentena por la pandemia de coronavirus-, Juana descolocó a su invitado con una pregunta filosa. "¿Y vos qué onda con Carina Zampini?", disparó la actriz, sin rodeos, cuando estaban entablando una conversación sobre otro tópico.

"Nada, no pasa nada, soy cero galán, nos llevamos muy bien, nada más, ella es muy profesional", aclaró Petersen sobre la conductora del programa en el que él se desempeña como jurado. Si bien en muchas de las emisiones tanto él como Zampini "coquetean" al aire, y entretienen a los televidentes , el chef asegura que no sucede nada fuera de cámara . "Carina es increíble como conductora, lo pienso cada vez que la veo hablar, porque yo venía de conducir con mi hermano, y la veo a ella que tiene esa cosa de actriz, encima de actriz de novela, que no sabés si te habla en serio o en broma", expresó, entre risas.

Por otro lado, Petersen recordó el programa que tuvo al casamiento como temática, en el cual Zampini le dio un beso: el chef aseguró haberse sorprendido por la espontaneidad de su compañera, pero insistió que no pasó nada por fuera de ese paso de comedia. "Yo estoy de novio, y mi novia se ríe de los rumores con Carina. Se llama Sofía y fue concursante del programa, llegó a la final. Siempre me gustó, desde el primer momento, pero cuando se fue del programa, y me enteré que yo también le encantaba, la contacté por Instagram", reveló, y añadió cómo es su relación.

"Ella tiene 25 años, por lo cual uno se tiene que enfrentar a los prejuicios, yo la admiro mucho, ella tiene un hijo, y es una persona con quien vivir se vuelve muy simple", expresó Petersen, quien contó que le gusta compartir la pasión por la cocina con su pareja.