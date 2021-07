La reacción de Amalia Granata tras ser increpada por Cinthia Fernández: “Yo con candidatos de otro espacio no me saco fotos”

Este mediodía, Amalia Granata pasó por el piso de Los ángeles de la mañana y, tras confirmar su postulación como senadora provincial por Somos vida (su partido político, que hizo una alianza con el radicalismo y el PRO), se cruzó con Cinthia Fernández por un viejo conflicto. Hace unos meses, la actual diputada por Santa Fe se negó a sacarse una foto con ella, y la panelista, que está iniciando una carrera política, se lo volvió a recriminar en vivo.

“¿Hoy te vas a sacar la foto con Cinthia Fernández?”, indagó sorpresivamente Ángel De Brito mientras Granata enumeraba sus próximos proyectos políticos. “No, ¿pero la foto la querés vos o ella? En diciembre, cuando termine la campaña. Yo con candidatos de otro espacio no me saco, tiende a confundir el proyecto que yo le estoy ofreciendo a la gente”, señaló, negándose nuevamente a posar junto a Fernández.

Su actitud molestó a la panelista, quien le pidió explicaciones en vivo. “ Lo que no entiendo es que hoy das una razón y ese día otra. A ver... No me muero por una foto con vos, están de testigos acá. Dijiste: ‘Yo no me junto con gente que piensa distinto’ ”, la increpó la panelista del ciclo. “Jamás dije eso. Me he juntado con un montón de gente que piensa distinto. Pasemos el tape por favor”, retrucó Granata firme en su postura.

“No digas que pasen el tape porque fue en el corte. Y te quiero aclarar que la foto no la pedí yo, la pidió él [en referencia a De Brito]”, aclaró la bailarina, dando a entender que poco le importa sacarse una foto con la diputada. Mientras Granata aseguraba que su decisión no se debe a algo personal con Fernández, la panelista puso en duda sus dichos advirtiendo que se saca fotos con todos menos con ella.

Mientras Granata le pedía que diera nombres, la futura candidata advirtió: “No es pañuelo celeste o verde. Me parece que escuchar y respetar las opiniones del otro, no solo es en la vida, también se aplica a la política”. Y enseguida confesó qué fue lo que más le molestó: “Me estás subestimando como que quiero hacer política con vos y en realidad la foto la pidió él. ¿No dijo que era porque yo pensaba distinto y le iba a traer problemas con su espacio?”, le preguntó a sus compañeras, buscando apoyo.

“Dijo que tenían distintas posturas y que no quería que le reste votos”, expresó el conductor. “Yo jamás subestimé a nadie ni dije nada. Ponés en mi boca cosas que yo no dije. Te lo repito, hay muchos motivos. Justamente si hay alguien que no panquequeó en todos estos años soy yo”, aclaró Granata, visiblemente molesta.

Si bien Fernández le dejó en claro que ella admiraba su trabajo y era su referente, sus dichos no convencieron a la diputada. “Me parece que sos un modelo a seguir porque a mí me prejuzgan igual que a vos y yo arranco hace poco con esto. Sos un ejemplo a seguir y no te estoy echando tierra. Pero me parece que no tenés que panquequear ni estar tanto a la defensiva. Ese día diste un motivo y hoy decís otro, es eso simplemente”, repitió la “angelita”.

“No, yo no soy ejemplo de nada. ¿Puedo hablar? Porque si no es un monólogo...”, interrumpió Granata, pidiéndole la palabra al conductor del programa. “No panquequeo nunca. Si hay algo que tengo es coherencia en mi discurso desde hace años. Jamás mentí, cuando fue el tema de la foto yo dije que no porque tengo muchos seguidores y puede confundir”, concluyó la mediática dando por terminada la discusión.

