La reacción de Pampita cuando Marcelo Tinelli le preguntó por su nuevo novio

Pícara y divertida, le confirmó su noviazgo al conductor

27 de agosto de 2019 • 10:41

Pampita Ardohain volvió a apostar al amor y ya no lo oculta. Ayer se conoció una foto de la modelo caminando abrazada por Nordelta junto a su nuevo novio: el empresario gastronómico Roberto García Moritán. Marcelo Tinelli no dejó pasar esta noticia y ni bien comenzó su programa aprovechó para felicitar a la jurado por su romance.

"Confirmado: está de novia. Fuerte el aplauso para la señora Carolina Pampita Ardohain. ¿La puedo felicitar por el noviazgo?", comenzó diciendo Tinelli mientras ella mostraba su look a la cámara. La modelo no dejó de sonreír, pero prefirió no decir nada al respecto.

Ante su silencio, el conductor de Showmatch le pidió ayuda a otro jurado: "Ángel, dígame cómo es el tema, por favor". Sin dudar, De Brito tomó el micrófono y le dijo: "Se llama Roberto". Tinelli interrumpió muy divertido: "¡Como el de Charlotte Caniggia! ¡Qué grandes los Robertos!".

Pampita le responde a Tinelli sobre su nuevo novio 01:31

Video

El conductor de Los Ángeles de la Mañana continuó: "Es un empresario gastronómico y tiene 42 años". Una vez más, Tinelli bromeó: "¡Vamos todavía! ¡Tenemos dónde ir a morfar!"; y le repreguntó: "¿Qué restaurante tiene?". Ahí sí tomó la palabra Pampita y le dijo: "La Mar". Su compañero jurado la respaldó y le contó al conductor: "Sí, es un restó muy lindo en Palermo".

"La primera salida juntos fue al supermercado", enfatizó De Brito. Entre risas, Tinelli le preguntó: "¿Cómo? ¿A dónde?". La modelo, sin perder la sonrisa, le respondió: "Sí, fuimos al supermercado".

Después de este diálogo y las miradas pícaras de Pampita, todos la felicitaron por la nueva relación, y continuaron con la presentación de los demás integrantes del jurado.

El fin de semana pasado, Ardohain y García Moritán disfrutaron del sol y pasearon juntos por Nordela, donde la modelo tiene su casa. Allí fueron captados en varias ocasiones por los paparazzi que pudieron retratar a la flamante pareja.