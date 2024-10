La sorpresa de Susana Giménez a Nico Occhiato que hizo emocionar a todos

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña visitaron el programa de Susana Giménez en Telefe. La pareja del momento, que se hizo reconocida bajo el apodo de Occhiamin, contó cómo se conocieron y su historia de vida. A la vez, la parte emotiva estuvo enfocada cuando la diva sorprendió al dueño de Luzu TV con la aparición de su abuela Concepción, quien irrumpió personalmente en el estudio de televisión.

“Mamma, ¿come stai?”, lanzó, al aire, Susana y, de inmediato, Occhiato giró su cabeza, sorprendido, por la aparición de su abuela de origen italiano que se llevó todos los aplausos y los flashes de la cámara. “¿Qué hacemos acá?”, lanzó.

Luego de fundirse en un abrazo de emoción, Conce empezó con su propio repertorio elogiando a Susana y arengando a los espectadores que estaban detrás de cámara. “Diosa, hermosa, estoy muy contenta de estar acá con vos”, aclaró con un tono de alegría. Para manifestar su estado de ánimo, la mujer empezó a cantar la canción “Soy feliz” de Ricardo Montaner que provocó la risa de los presentes.

Al instante de presentar a su abuela, Susana le dio pie a Nico Occhiato para que contara cómo hizo famosa a su abuela, quien se destaca por su arte culinario al hacer pastas caseras. “Cuando voy los fines de semana a comer los ñoquis la grababa. Es un personaje”, añadió el streamer, quien no salía de su asombro de ver a su abuela al lado de la histórica conductora.

Con un gran sentido del humor, Conce le explicó a la conductora: “Cuando me llamó mi hija me dijo que venía a lo de Susana me dijo ‘vamos, pedí turno para las uñas, el pelo’”. Tras ello, la mujer se adentró en la edad de la diva: “Susana qué hermosa que estas. Escuchame, vos tenés 80 como yo”. A las carcajadas, la diva confirmó esa edad y explicó que realizó su fiesta de cumpleaños en Punta del Este, Uruguay.

En una noche llena de risas y perlitas que rápidamente trascendieron en las redes sociales, Conce dio detalles de su matrimonio y emocionó a todos: “Con mi marido hace 60 años que estamos juntos y hacemos barbaridad. Hasta hacemos cucharita. Cuando me dieron el alta, me acosté en la cama grande y vino él”.

Los memes de la visita de Occhiamin y Conce al living de Susana

Al ser dos personalidades reconocidas en el mundo de las redes sociales, la visita de Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña y Conce motivó a los usuarios de las plataformas digitales a ingeniárselas para confeccionar los más divertidos memes.

La ocurrencia fue tal para que varias personas compararon a la pareja -y su perro Carlitos- con los protagonistas de la sitcom llamada Casados con Hijos.

También, Conce tuvo su lugar de importancia: al cambiar el sentido de la entrevista, la abuela, que se hizo famosa por la viralización de los contenidos de Occhiato, estuvo presente en los memes y fue mimada por el público.

Por dios lo hermoso que es Nico Occhiato con su abuela es el hombre definitivo #SusanaGimenez pic.twitter.com/2nH6NHaVtw — Nanu (@tinicupid_) October 28, 2024

Tanto Occhiato, con 3.7 millones de seguidores, y Jazmín Peña, con 2.3 millones, son personalidades sumamente conocidas en las redes y por ende, su aparición en lo de Susana magnificó aún más el fenómeno que construyeron tanto en su Instagram como en el programa de streaming Nadie dice nada (Luzu TV).