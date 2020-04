Andrea Taboada contó una curiosa anécdota de su pasado, relacionada con el exvicepresidente Amado Boudou Crédito: Instagram

Esta mañana, la decisión judicial de que Amado Boudou cumpla su condena en prisión domiciliaria ocupó la agenda de varios medios. Los ángeles de la mañana no fue la excepción y, mientras trataba el tema en vivo, una inesperada revelación por parte de una de las panelistas del programa sorprendió a sus compañeras.

Al querer aportar detalles sobre la personalidad del exvicepresidente, Andrea Taboada comentó: "Me acuerdo que cuando él era titular de ANSES venía siempre a radio Mitre donde yo trabajaba para evacuar las consultas que tenían algunos oyentes sobre las jubilaciones y pensiones. En ese momento, yo estaba en el bowling de Gerardo Sofovich (un segmento del clásico programa de los domingos donde varios famosos competían entre sí) y él me quería enseñar a jugar".

Enseguida, su discurso fue interrumpido por una pregunta bastante incómoda de Mariana Brey: "¿El no te tiró los perros a vos en esa época?". Frente a la mirada atónita del resto de sus compañeras, la periodista respondió sin vueltas: "Él me invitaba a jugar al bowling. Yo me acuerdo que en esa época, en la que todavía no era el Boudou de ahora, me decía que le encantaba lo que hacíamos en el programa con Mariana Brey y Marina Calabró. Me decía que él era un experto en el juego y quería enseñarme".

Mientras las panelistas del ciclo comenzaron a hacerle todo tipo de preguntas, Taboada confesó que nunca aceptó su propuesta. "Sí, me tiró onda. Es más, yo trabajaba con Jorge Torres, un productor que me insistía para que vaya. Yo dudaba, en ese momento no me pareció aceptar la invitación. Me parecía buen mozo pero no me parecía ir a jugar al bowling con un titular de ANSES", concluyó.