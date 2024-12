La TV, entre despedidas y propuestas gasoleras: Susana y Bake Off dicen adiós, el gran deseo de Mirtha para el verano y las novedades de la TV Pública

Este 2024 fue un año muy difícil para la televisión abierta: sin ficciones a la vista, salvo un par de excepciones, la mayoría de los programas se convirtieron en propuestas repetitivas de bajo presupuesto. Y es que la pronunciada baja de encendido demuestra que el público le está diciendo que no a lo que ofrece la pantalla chica. Para muestra basta destacar el marcado descenso que tuvo noviembre, 14,6 puntos fue el número de rating que obtuvieron sumados los siete canales de aire. Comparado con octubre perdió 1,5, pero en cuanto a 2023, el descenso es de 3,4 puntos. Esta marca es la más baja de los últimos 20 años.

Con la llegada fin de año, algunos ciclos terminan y otros se renuevan de cara a lo que será 2025. A diferencia de otras épocas, donde el verano era un momento propicio para estrenar programas o probar nuevas propuestas, no habrá grandes estrenos y se espera que la pantalla chica quede copada por el efecto “Gran Hermano”. La primera en despedirse será Susana Giménez, la diva de los teléfonos tendrá su último programa este domingo en el que contará con la presencia de Tini Stoessel y Santiago del Moro en su living. Además, habrá un musical a cargo de Marcelo Iripino y se emitirá la famosa entrevista que se hizo con Inteligencia Artificial con la Susana de La Mary mano a mano con la conductora actual. Por otro lado, en el llamado entregarán de movida 10 millones de pesos y estará la posibilidad de ganar el premio mayor de 100 millones. Así, la diva de Telefe cierra una temporada con altibajos , pero que posicionó a su programa como uno de los más vistos del año, dentro del panorama paupérrimo de rating de 2024.

En Telefe también la semana que viene concluye Bake Off Famosos , esta edición llena de figuras logró cautivar al público, a pesar de los cambios de horarios y las idas y vueltas dentro del formato por los cambios de planes de programación. De esta manera, veremos entre Cami Homs, Cande Molfese, Verónica Lozano, Gastón Edul y Mariano Iúdica, quien se convierte en el campeón de esta versión que logró un rating de dos dígitos, algo que no hace el 90% de los ciclos que hoy están en televisión. Y cabe destacar que el concurso de pastelería no se vio afectado por todos los escándalos mediáticos de Wanda Nara que están en cadena nacional en todas las pantallas.

En tanto, Eltrece apostará a su eterno gladiador Guido Kaczka para su prime time de verano, el conductor seguirá llevando adelante The Floor y Los 8 Escalones de los tres millones, como lo hizo estos últimos meses. Si bien ambos ciclos tuvieron un rating que fluctuó, la propuesta se ajusta a lo que el canal que comanda Adrián Suar necesita para sus noches. Por otro lado, la sorpresiva salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich de Socios del espectáculo deja la incógnita de qué pasará en ese horario . En principio, el deseo de la gerencia es continuar con un programa de espectáculos con otro conductor. Por su parte, Mirtha Legrand y Juana Viale se despedirán de sus mesazas el último fin de semana de 2024, con el deseo de que la Chiqui pueda hacer unos especiales desde Mar del Plata en febrero. Esto dependerá del presupuesto.

En América, el 30 de diciembre termina el Cantando 2024. La última apuesta de Marcelo Tinelli en su rol de gerente de programación, tendrá modificaciones que le permitirán al jurado eliminar parejas de cara a la final. Con los cambios de autoridades en este grupo empresario, otra de las bajas sería la de Cocineros argentinos, que dejaría la pantalla a finales de mes. Si bien la productora Kapow tiene contrato firmado para todo 2025, ese lugar lo va a ocupar Sergio Lapegüe con su nuevo magazine desde febrero.

Por el lado de elnueve, esta señal no tendrá grandes cambios durante el periodo estival, solo Médicos de familia, el interesante ciclo de salud y calidad de vida que conduce el doctor Jorge Tartaglione, descansará durante el mes de enero para volver a la pantalla en febrero. Esto provocará algunos ajustes de programación, aunque recién en marzo llegarán las nuevas propuestas dentro de la grilla.

Como en otros años, la Televisión Pública prepara un verano a puro festival, la transmisión de los distintos festivales provinciales será la vedette de la pantalla estatal, uno de los pocos ciclos que tienen un rating considerable dentro de la emisora que no realizó grandes movimientos desde la llegada del gobierno de Javier Milei. Continuarán en el aire Nuevas tardes con Denise Dumas, Cocinate con Ronnie Arias y el próximo lunes, debutará Gabriel Corrado con Estamos en una, a las 14.30, un magazine en vivo con historias de vida de personajes anónimos, entrevistas a famosos y juegos. Otra de las novedades será el desembarco en febrero de Guillermo Andino con un magazine federal llamado Andino a la mañana, que se emitirá de lunes a viernes, de 10 a 12.

El comienzo de 2025 no aparenta ser muy diferente a lo que fue este año, una pantalla de bajo presupuesto que busca encontrar, en los programas en vivo de panel, la manera de sobrevivir. Con un único canal líder que apostará todo a Gran Hermano, fórmula que ya le funcionó en temporadas anteriores, todo lo demás será debate, polémica del día y coberturas gasoleras de un verano que no despierta muchas expectativas, televisivamente hablando.

