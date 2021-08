La Voz Argentina: críticas por la fuerte devolución del jurado a dos participantes

El pase a las batallas de Josefina Arenas llegó rodeado de polémica. Un comentario de La Sole sobre que “la conocía de algún lado”, llevó a descubrir que no solo se habían cruzado en un recital, sino que la cantante y jurado tenía relación con la madre de la participante. Y aunque la información no fue en demérito del talento vocal de la tandilense, volvió a generar inquietud en su paso por las batallas.

En tándem con Daiana Urban, Josefina interpretó “A cada hombre, a cada mujer”, tema emblemático del regreso de Serú Girán en 1992. Aunque lo cierto es que la performance muy linda que digamos no sonó, la ronda del jurado arrancó compasiva. “Me fascinó la batalla, me pareció muy bonita. Sentí ciertos errorcitos hacia el final que se sintieron un poquito desordenados”, dijeron Mau y Ricky. “Más allá de los errores técnicos, las dos le pusieron alma y eso se los agradezco”, siguió Lali Espósito no muy convencida.

El problema fue cuando llegó el turno de Ricardo Montaner, quien omitió lo políticamente correcto y arremetió fuerte y al centro con lo que pensaba: “Siento que hay un empate, inclusive en los errores. Lali dijo algo espectacular de cuando uno canta con el alma, pero hay errores que el alma no puede borrar. Y yo siento que hay cosas que sucedieron que son imperdonables a esta altura. Tú estás en una batalla, te estás jugando la vida dentro del programa, y el compromiso debe ser menos ligero. Yo sentí que trataron con ligereza una canción que las compromete, entonces los errores que se fueron sucediendo me distrajeron demasiado. Y en ese sentido creo que están empatadas, han sido una serie de errores, uno detrás del otro, muy complicados”.

La Sole, que era quien tenía que decidirse por una o por la otra, omitió las palabras anteriores y se subió al discurso de su compañero: “En esta instancia he dejado que los participantes elijan las canciones, y yo no sé si hoy ustedes estaban para hacer esta canción. Coincido con Ricardo. Yo tengo mi decisión tomada y es en base a los errores que hubo. La que creo que cometió medio error menos que la otra es la que se va a quedar”.

Y después de aclarar que, a pesar de los palos, las dos eran “muy buenas”, la jurado se decantó por Josefina quien, dicho sea de paso, lucía un vestido muy parecido al de Pastorutti. Como para seguirle dando de comer a las redes.

