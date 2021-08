La Voz Argentina: el equipo de La Sole se define, y Ricardo Montaner sorprendió con una anécdota sobre Alejandro Lerner

Cada vez falta menos para el final de La Voz Argentina, y los cuartos de final exigen que los equipos achiquen su cantidad de integrantes. Este lunes fue el turno del team capitaneado por Soledad Pastorutti, quienes recibieron la bienvenida de Marley. Y como es habitual en esta etapa del certamen, es el voto de la gente el que define quiénes siguen, y quiénes no.

El encargado de abrir los números solistas fue Patricio May, que propuso la canción “No hace falta”, de Alejandro Lerner, y su interpretación le valió los aplausos del jurado. Ricky Montaner consideró que él era “un artistazo”, y explicó: “Creo que le hiciste justicia a una gran canción”, mientras que Lali Espósito agregó: “Me encanta que estés en esta instancia del show, es muy agradable escucharte. Qué bueno que tu recorrido hasta este programa haya sido lleno de amor y música, porque te transforma en el artista que sos”. Por su parte, Ricardo Montaner recordó una anécdota de sus comienzos en el mundo de la música, y su vínculo con Lerner: “Conocí a Alejandro a través de esta canción, que era un himno nacional en Colombia. Yo apenas daba mis primeros pasos allá, y me toca venir a la Argentina, a visitar a los abuelos, y en una tienda me compré todo lo que encontré de Alejandro. Lo quería conocer, y consigo al mánager, y le digo que soy un artista venezolano que está empezando, pero estoy enamorado de su música, y que me gustaría que Alejandro hiciera un dúo conmigo. Lo invito a Venezuela, y escribimos juntos “Tu piano y mi guitarra”, y ahí me invita a cantar con él. Hicimos una amistad extraordinaria, y tengo muchas anécdotas que algún día contaré. Y a través del show que hiciste, me trajiste a la memoria a Alejandro, a quien quiero”.

Luna Suárez se animó a un verdadero clásico de James Brown, “I Feel Good”, y Lali aseguró: “Es muy fascinante la versatilidad de este equipo. Hoy la rompiste vocalmente”. En su turno, Montaner agregó: “Ella es de las grandes voces que tenemos este año. Luna parece como si tuviera veinte años de experiencia, impresiona”. Mau Montaner destacó “el contraste de presentación en presentación” y detalló: “Luna antes estuvo sublime en su piano, y ahora llega un show donde muestra en una canción de un estilo completamente distinto, el talento que tiene”. Por último, Pastorutti concluyó: “Te viste como una mujer poderosa, increíble, no se te escapó ningún detalle, y me sorprendiste mucho más que en el ensayo”.

Una de las grandes promesas del concurso, Francisco Benítez, propuso cantar “Universo paralelo”, y en el ensayo, La Sole aseguró: “Es uno de los preferidos de la gente, no lo dudo”. Luego de una presentación en la que se ganó todos los aplausos, Ricky Montaner consideró: “Qué decirte hermano, no fallas una, todo lo que hacés me gusta. Es impresionante, no le voy a pedir a la gente que te vote, porque no me cabe duda que votarán por ti”. Por su parte, Lali se sumó a las felicitaciones: “No importa el día que uno tenga, escucharte siempre es sanador, así que te agradezco una vez más por estar en este escenario. No tengo dudas que llegarás a la final, y que la gente te está votando como merecés”. Ricardo Montaner también se mostró muy conmovido, y expresó: “Lo que pasa con Francisco, es que él transcurre en un universo paralelo, en uno diferente al resto de todos los artistas que están participando, y posiblemente tenga al ganador de La Voz de este año”. Por último, Pastorutti aseguró: “Yo con vos tengo una debilidad, porque tu voz me llega desde otro lugar, es difícil de explicarlo”.

Para siempre” fue la apuesta de Alex Freidig para la noche del lunes, y con su interpretación se cerraron los números musicales del día. Montaner opinó que la versión de Alex, “fue hermosísima”, y detalló: “Llevaste la canción a un nivel impresionante, la cantaste muy a tu forma”. Más adelante, Lali expresó: “Qué lejos quedó aquel Alex que nos daba miedo que se parezca a Abel Pintos, y qué bueno que llegaste tan lejos, te felicito”. En el cierre, La Sole también celebró la habilidad del participante: “Vos sos como la brisa suave que le da movimiento a los molinos del sentimiento, uno se mete en ese girar y no puede salir, a mí me hace sentir así. Se me pone la piel de gallina, hiciste muchas cosas juntas a la vez”.

Finalmente, y luego de darse a conocer el voto de la gente, fue Patricio May el cantante eliminado. Y luego de subirse al escenario para despedirlo, Pastorutti concluyó: “Sos un ejemplo de delicadeza, yo creo que la gente va a seguir queriendo disfrutar de tu arte y de tu música. Y nos vamos a volver a encontrar en los escenarios”.

