La Voz Argentina: un cantante salteño hizo llorar a Lali Espósito

No importa si se es un artista consagrado o alguien que nunca subió a un escenario, hay episodios que atraviesan a todos por igual y pueden llegar a ser difíciles de llevar adelante.

Hugo Ruíz llegó a La Voz Argentina cargando una fuerte historia de vida: “soy oriundo de un pueblo llamado Las lajitas, en la provincia de Salta. Tengo 40 años, y si estoy acá es porque el destino me está dando la oportunidad de mostrar mi arte. Vendí empanadas, hice guitarreadas a la gorra, muchas cosas para que mis hijos y mi mujer estén protegidos. En el alma de un cantor radica la fuerza, la perseverancia, la lucha y sobre todo, la fe”.

Humildad, simpleza, emoción, cada uno de esos items tuvo la versión de Hugo de “Tonada de un viejo amor”, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú.

Mientras el intérprete se presentaba, todos los jurados mantenían su habitual concentración. Todos menos Lali Espósito, a quien se veía con el ceño fruncido y lágrimas en los ojos. Apenas terminó el tema, explicó los motivos: “Esta es una canción que canta mi tío. Siempre que nos juntamos con mi familia de Santiago del Estero para mí es pura vida porque es gente muy conectada con la música y las raíces. Cantaste tan del corazón que me emocioné profundamente. Te merecés que toda la Argentina te conozca y pague una entrada con mucha ilusión para verte cantar, tenés de esas voces que a uno lo reconectan con el porqué de la existencia de la música”.

La emoción de Espósito no fue advertida solamente por la cámara, su compañero Ricky Montaner le aclaró al explicar por qué no se dio vuelta también él: “Me volteé y te ví llorando, entonces dije: ‘No da pelear ahora’”.

Con una catarata de elogios, y dueño de una de las interpretaciones que más le llegó al jurado, Hugo se ganó con creces su lugar en la siguiente etapa del programa.

