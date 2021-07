La Voz: la participante que en una misma audición reunió a Moana con Pappo

Por más buena voluntad que se ponga, la versatilidad interpretativa no siempre se da. Puede haber artistas que encajan muy bien en un estilo, pero en otro hacen agua por todos lados. Y este año, uno de Los propósitos de La Voz Argentina es encontrar a esa persona, que no solo cante bien y tenga un registro propio, sino que también pueda amoldarse a todo tipo de desafíos.

Con 20 años, Azul Masjuan no parecía estar en la nómina, incluso cuando desde el vamos quedó claro que de música sabía mucho: “Empecé a los cinco haciendo comedia musical, y todavía sigo haciendo. Me encanta”.

Con una voz afinada y muy dulce interpretó “How far I’ll go”, tema de la banda sonora de la película de Disney, Moana. El tema, muy difícil, alcanzó para que tanto La Sole como Lali Espósito se dieran vuelta, pero esta vez no se dio una disputa por sumar a sus filas a la participante, sino que ambas jueces se unieron buscando más.

“Este estilo lo cantás precioso -le explicó Lali-, pero me di vuelta también como un voto de confianza porque me da intriga qué hay detrás de lo que hiciste hoy. Esto es La Voz Argentina y está bueno que puedas cantarnos ahora un pedacito de otra cosa en español. No porque sea obligatorio pero es importante para este programa que uno pueda nadar en esas aguas, que es nuestro idioma”.

A capella, Azul volvió a brillar, esta vez con “Juntos a la par”, en la versión que popularizó Pappo del tema de Yulie Ruth. Y ahí sí, no solo las dos coaches se reafirmaron en su decisión, sino que los Montaner se lamentaron por no haberse sumado a la disputa.

El entusiasmo de Espósito fue tal que, la participante decidió sumarse a su equipo. Lo había dicho al de comenzar: “Antes de venir pensaba que no podía creer lo que me estaba pasando. La vida me está dando una oportunidad única y quiero aprovecharla”. Y la aprovechó.

LA NACION